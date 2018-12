Hide yo’ kids: deze Koenigsegg Regera is poedelnaakt

Als er een autogerelateerde term is voor NSFW, dan valt deze Koenigsegg daaronder. Je bent gewaarschuwd.

Het Zweedse Koenigsegg is een bizar merk. Het is één van de weinige supercar-visioenen die wél goed uitpakte voor zijn maker. In dit geval is dat Christian von Koenigsegg. Vanuit een oude hangar in de buurt van Helsingborg bouwt deze Zweed met Duitse roots de meest bizarre hypercars die je maar kunt bedenken. De ultieme versie van de vorige generatie, de Agera RS, harkte al een aantal records binnen. Oud nieuws, want ondertussen is diens opvolger, de Regera, al een tijdje onthuld.

Toch zijn er nog weinig Regera’s die op de openbare weg, of in een garage, te zien zijn. Dat duurt bij Koenigsegg even, want het is een klein bedrijf met een zeer selecte kopersgroep. Je vraagt je af hoe Von Koenigsegg het allemaal haalt, gezien de milieu-eisen. Welnu, dat valt eigenlijk ook allemaal wel mee, want de Regera is stiekem gewoon een hybride. Naast het ontwikkelen van een nieuwe geavanceerde ‘versnellingsbak’ (de Regera heeft maar één vooruit-versnelling), is de auto samen met de Chiron de krachtigste auto voor de openbare weg. 1.500 pk en een bizarre 2.000 Nm moeten ervoor zorgen dat de Regera accelereert als een raket.

Alles wijst er dus op dat de Koenigsegg Regera een groep zeer vermogende potentiële klanten naar zich toe trekt. Die klanten hebben al ruim een jaar geleden hun krabbel gezet onder de lijst met opties, maar nog lang niet alle Regera’s zijn uitgeleverd. Wel wordt van de 80 kopers, waarmee de Regera al lang en breed is uitverkocht, langzaam zeker hoe zij hun Regera samenstellen. Eén exemplaar springt er met kop en schouders bovenuit: eentje van naakt koolstofvezel.

Voor een bedrijf dat de bovenste bovenkant van de markt serveert, is de nodige personalisatie niet vreemd. Zolang jij maar een flinke zak geld meebrengt, kan Christian alles voor je doen: elke lakkleur of kleurencombinatie is beschikbaar. De koper van deze Regera wilde liever eentje zónder lak. Vanwege de volledige koolstofvezel carrosserie heeft de auto zonder lak ook al een gave uitstraling. Of Christian het jammer vindt dat deze ietwat inspiratieloze spec gekozen wordt? Nee, hij ziet in dat het een gaaf effect geeft wat veel klanten willen, bovendien scheelt het ook weer 20 kilo(!) omdat de auto geen lak, coating of andere beschermmiddelen heeft. Nee, gewoon puur koolstofvezel. Niet iedereen wil zoals de maker zelf een Ikea-versie.

Met deze kleur, of het gebrek aan kleur, lijkt de auto net een Batmobile. Of een pre-productie mule. Een gaaf ding is het sowieso.