Elektrische pick-up met primeur kun je gewoon in Nederland kopen

De Isuzu D-Max EV heeft grote voordelen, maar ook wat grote nadelen.

Isuzu is geen grote naam in Nederland. Zo worden de verkoopcijfers van het Japanse merk niet eens meegenomen in de maandelijkse lijst. Het merk heeft dan ook maar een automodel op dit moment in de verkoop: de D-Max pick-up. Voor de veelal ondernemende liefhebbers van pick-ups is er goed nieuws: er is een nieuwe D-Max.

Voor de milieubewustere ondernemende pick-up-fans is er nog beter nieuws: de nieuwe Isuzu D-Max is een EV! Je onderscheidt hem van zijn broer met plofmotor dankzij de dichte grille. Verder ziet het nieuwe model er vrijwel precies hetzelfde uit als de gewone D-Max.

Voordelen van de Isuzu D-Max EV

Laten we positief beginnen. Isuzu claimt de eerste te zijn met een elektrische pick-up die meer dan 1.055 kilo mag dragen. Een F-150 Lightning kan bijvoorbeeld maar 900 kilo dragen. De RAM 1500 REV moet ook over de ton gaan, maar die laat nog op zich wachten. Dus de claim klopt, gefeliciteerd!

Naast de behoorlijke bak aan laadvermogen kun je ook veel kilo’s trekken: tot wel 3.500 kilo. Ook handig is het vierwielaandrijvingssysteem op ruwere ondergronden. Tevens kun je de D-Max EV bestellen met een verlengde laadbak (Extended Cab) of een dubbele cabine. Die laatste kun je dan weer niet op grijs kenteken zetten.

De keerzijde…

Als eerste het grote probleem van bijna alle EV’s: het gewicht. De versie met de dubbele cabine weegt 2.350 kilo en de weegschaal geeft 2.305 kilo aan bij de verlengde laadbak-uitvoering. Dat gaat je straks niet in de koude kleren zitten bij de wegenbelasting.

Nog een nadeel zijn de specificaties. Die zijn niet om over naar huis te schrijven. De elektrische krachtbron zorgt voor 177 pk en 325 Nm koppel. Da’s op zich voldoende, maar de stroom moet uit een 67-kWh batterij komen. En dat is een probleem. Door het gewicht en de te kleine accu kom je maximaal maar 263 kilometer ver. Dat is nog voordat je de laadbak vol mietert en er een caravan met dubbele as achter hangt.

Ook de prijs zal je niet heel erg aan staan. De goedkoopste uitvoering kost minimaal € 68.990,- exclusief btw. Voor de D-Max met plofmotor betaal je tenminste € 37.475 ex. btw. Dat is, hoe je het ook wendt of keert, nogal een verschil.

Nog wat leuks te melden?

Goed, laten we toch op een positieve manier eindigen. De instapversie genaamd LSX is al behoorlijk leuk aangekleed. Denk aan stoelverwarming voorin, bekleding van leer, een 7-inch bestuurdersdisplay, een 8-inch middenscherm met Android Auto en Apple CarPlay. Een uitvoering erboven – de V-Cross – heeft een 9-inch infotainmentscherm, extra USB-C-aansluitingen en een laadklep met soft opening.

Over onderhoudskosten hoef je je de eerste vijf jaar of 100.000 kilometer weinig zorgen te maken dankzij de garantie. De batterij heeft zelfs een garantie van 8 jaar of 160.000 km. Hieronder vind je alle prijzen van de elektrische pick-up.

Isuzu D-Max EV Extended Cab LSX: € 68.990,-

Isuzu D-Max EV Extended Cab V-Cross: € 73.490,-

Isuzu D-Max EV Double Cab LSX: € 69.990,-

Isuzu D-Max EV Double Cab V-Cross: € 74.490,-

De grote concurrent

In Nederland heeft Isuzu maar één echte concurrent voor de D-Max EV en dat is Maxus. Dat bedrijf heeft naast een stel bestelbussen twee elektrische pick-ups: de eTerron9 en de T90 EV. Qua laadvermogen verslaat de Isuzu zijn concurrenten (respectievelijk 800 kilo en 925 kilo). Het trekgewicht van de eTerron9 is ook 3.500 kilo, die van de T90 maar 1.000 kilo. Maar je houdt wel wat centen op zak met de Maxussen en komt een stuk verder met een volle accu…