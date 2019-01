Dit is de coolste auto die jij vandaag gaat zien

Hier kan zelfs de Mercedes-Benz GLE 400d 4-Matic niet tegenop.

De Amerikaanse autoindustrie vierde in de jaren ’60 zijn hoogtijdagen. Vergezeld door de klanken van Bob Dylan, The Beatles en The Rolling Stones werden de meest briljante auto’s ontworpen. We hebben al eens een boom opgezet over de Cadillac Eldorado, maar vandaag breken we een lans voor de Chevrolet Corvette. Vanuit designstandpunt is de Corvette uit dit decennium niet te overtreffen. Of je nu de C1 of C2 (generatie 1 en generatie 2) maakt bijna niet: ze zijn beeldschoon. De ‘Split-window‘ is het meest iconisch en dus het meest waard, maar ook de andere Corvette’s uit die periode zijn niet de versmaden.

Nadeeltje: die oude Amerikanen uit de jaren ’60 rijden niet allemaal even perfect. Het is natuurlijk een hele beleving, maar zoiets als ‘wegligging’ heeft een compleet andere betekenis. Gelukkig is daar altijd nog wel wat aan te doen. In de Verenigde Staten hebben ze het restomodden tot een kunst verheven voordat de Europeanen eraan begonnen. Je kan zelf een oude klassieker kopen en deze opknappen, of voor de auto gaan die je op de afbeeldingen ziet. Het betreft een Corvette uit 1962 en zoals je kan zien is het project niet helemaal standaard meer.

Deze Corvette is gebouwd door All American Street Rode uit Gainesville, Virginia en deze firma is zo’n 10.000 manuren aan de auto kwijt geweest om de auto te krijgen zoals deze is. Zoals bijvoorbeeld met een compleet nieuwe neus, die eigenlijk thuishoort op een Corvette uit 1957. De auto staat voor op 18″ lichtmetalen velgen en 20″ achter. De auto is voorzien van een hardtop. Maar wat je echt wilt weten is wat er onder de kap huist: een heuse LSX 454 V8 van General Motors. VDat houdt in: 7.4 liter slagvolume, 627 pk en 795 Nm uit een atmosferische achtcilinder. Deze levert zijn krachten via een eenvoudige maar ijzersterke Chevy Supermatic 4L80E transmissie. Enige nadeel is de prijs: 200.000 dollar wil de eigenaar ervoor hebben. Kopen? Check hier de advertentie.