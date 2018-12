Er past nu ook een stekker in de nieuwe Touareg

Wel zo fijn, voor zij die het kunnen gebruiken.

Al langere tijd horen we dat de nieuwe Volkswagen Touareg ook als plug-in hybride op de markt moet komen, maar tot op heden is dit nog niet gebeurd. Nu, ruim een half jaar na de officiële introductie, komt Volkswagen met de PHEV op de proppen. Daarmee komt de auto later tot ons dan de “aangepaste” versie van huistuner ABT. In China vond het spektakel plaats.

Helemaal vreemd is het niet dat de Touareg PHEV uitgerekend in China wordt onthuld. Immers, wij Europeanen hoeven de stekkerauto de komende tijd niet op de markt te verwachten. Terwijl de auto binnenkort al zijn debuut maakt in een van de grootste landen van Azië, verwachten wij de auto pas aan het begin van 2020 in Europa als goedkoop alternatief voor Volkswagen’s ruime SUV. Dit is overigens op zijn vroegst, dus als het even tegenzit, dan kan het gemakkelijk langer duren.

De Volkswagen Touareg PHEV heeft, in tegenstelling tot de modellen die momenteel worden aangeboden, geen drieliter blok in het vooronder liggen. In plaats daarvan is aan de hybride systemen een tweeliter benzinemotor verbonden. Het totale systeemvermogen van de aandrijflijn komt uit op 367 pk en 700 Nm. Prima cijfers voor zo een auto. Het accupakket van de plug-in is 18 kWh groot. Volgens de automaker kan de Touareg hiermee 50 kilometer ver rijden, enkel op elektriciteit.

Zoals gezegd wordt de Touareg, waarmee wij een stukje door de modder reden, momenteel alleen in Europa aangeboden met een reeks drieliter diesel- en benzinemotoren. De twee diesels produceren respectievelijk 231 pk en 500 Nm en 286 pk en 600 Nm. De enige benzinemotor levert 340 pk en 450 Nm koppel. In een later stadium moet de nieuwe Touareg nog met een vierliter V8 geleverd worden.

