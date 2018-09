Lease maar: Ford Fiesta of Suzuki Swift Sport

De Cola Light onder de Hot Hatches.

Stel, je kan doorgroeien van een Volkswagen Polo naar een Volkswagen Golf (of van elke ene B-segment hatchback naar een nieuwe C-segment hatchback. Moet je dat wel doen? Heb je wel zin in een ruimere auto? Als je veel kilometers maakt, wellicht wel. Maar stel dat dat niet het geval is en je ook nog een beetje fun wilt?

Dan zijn de opties relatief beperkt. Ja, er zijn auto’s als de Renault Clio R.S. en Opel Corsa OPC. Maar dat zijn best wel extreme hot hatches met bijna 200 pk. Dat is misschien een beetje overkill. Niet alleen qua prestaties, maar ook qua prijs. Zowel het maandelijkse leasebedrag alsmede de bijtelling mogen wel een beetje binnen perken blijven. De Cola Light onder de hatches.

Zoals vermeld zijn er niet bijzonder veel opties. Veelal heb je te maken met een reguliere hatchback met een sportief jasje. Een goed voorbeeld daarvan is de Ford Fiesta in ST-Line trim. Dit is de meest smakelijke Fiesta, op de ST na, maar eerlijk is eerlijk: het is wel een Fiesta met sportpakketje. Gelukkig kennen we de Fiesta als een uitstekend sturende auto. Voor dit vergelijke neemt de Fiesta het op tegen de Suzuki Swift Sport. In inderstaande tabel kun je zien hoe de twee zich tot elkaar verhouden:

Merk: Ford Suzuki Type: Fiesta Swift Uitvoering: 1.0 EcoBoost ST-Line Sport 1.4 BoosterJet Catalogusprijs: € 22.775 € 24.999 Fiscale prijs: € 21.925 € 24.205 Leasetarief: € 380 p.m. € 390 p.m. Vermogen: 125 pk bij 6.500 tpm 140 pk bij 5.500 tpm Koppel: 170 Nm bij 1.350 tpm 230 Nm bij 1.620 tpm Topsnelheid: 195 km/u 210 km/u 0-100 km/u: 9,9 sec. 8,1 sec. Verbruik: 1 op 23,3 1 op 16,7 CO2 uitstoot: 98 g/km 125 g/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Het aanbod bij Ford is een beetje onduidelijk. Bij Ford is het namelijk nog altijd mogelijk om te kiezen tussen 3 of 5 deuren. Kies je de vijfdeurs ST-Line, dan is een 100 pk sterke EcoBoost driepitter de enige optie. Opteer je voor de 3 deuren bij de Fiesta ST-Line, dan wordt je beloond met je goede smaak en krijg je 125 pk. De Fiesta lijkt een half maatje groter te zijn dan de Swift. Pakken we de meetlat erbij, dan lijkt dat niet te kloppen. De Fiesta is even hoog en breed als de Fiesta. De Fiesta is wel 11 centimeter langer. De Swift weegt ook 100 kg minder dan de Fiesta, in deze klasse is dat behoorlijk veel. Daarover later meer.

Mochten de Dames & Heren van Suzuki meelezen, de configurator is wel érg simpel. Onderstaand plaatje komt er linea recta vandaan, excuses voor de lage resolutie. Dit kleine plaatje is de enige visuele hint naar hoe je Suzuki Swift Sport eruit komt te zien. Maar de keuze is wel te begrijpen, want de Suzuki Swift Sport is namelijk erg compleet uitgerust, er zijn bijna geen opties mogelijk. Lichtsensor, climate control, reverse-camera, DAB-radio, cruise control, elektrisch in te klappen spiegels, LED-lampjes voor en achter, stoelverwarming en een navigatiesysteem zitten er allemaal op. We benoemen specifiek deze items, want de Fiesta moet ze ontberen.

Exterieur

De Fiesta is an sich een leuk modelletje, maar de vorige was net even wat meer funky en brutaler, zeker in een sportievere trim. De nieuwe Fiesta lijkt meer de allemansvriend te worden (wat ook het geval is). Aan de voorkant zijn de wijzigingen goed te doen, maar de achterkant zijn we minder over te spreken. De grote, brede en laag geplaatste achterlichten staan zoveel duffer dan de smalle, hoge units van het vorige model. Het maakt de auto optisch ook smaller, iets waar de facelift 1 Serie en Toyota Yaris ook last van hebben. Eerlijk is eerlijk, als ST-Line wordt er veel goed gemaakt. De dikke bumpers en grote velgen voegen het nodige visuele spektakel toe. Parkeer hem alleen niet naast een ‘oude’ Fiesta.

Voor de Suzuki Swift Sport geldt een klein beetje hetzelfde. In 2005 kwam Suzuki met de ‘nieuwe’ Swift. De Swift was verrassend fris, anders en herkenbaar. Nogal logisch dat Suzuki in de opvolgende generaties daar zo min mogelijk aan heeft willen tornen. De Suzuki Swift Sport ziet er op zich aardig uit, maar je moet hem naast een ‘gewone’ Swift zetten om te zien wat er allemaal nu zo bijzonder aan is. Dan zie je trouwens dat de bumpers, wielen en ‘koolstofvezel’ skirts daadwerkelijk anders zijn. Voorheen waren de verschillen gevoelsmatig groter. Nog een dingetje, dit gele kleurtje krijg je gewoon standaard!

Interieur

Dit is waar Ford enorme stappen heeft gezet. De oude Fiesta had een leuk ontworpen, maar matig gebouwd dashboard. Het zag er allemaal wel geinig uit, maar een wonder van degelijkheid was het niet. Bij de nieuwe is dat wel het geval eigenlijk. Het oogt allemaal veel volwassener en zo voelt het ook aan. Nu kun je je afvragen, is dat nu zo belangrijk? Dat is natuurlijk persoonlijk, maar in deze prijsklasse is het mogelijk dat dit gewoon voor elkaar is. Als ST-Line krijg je van Ford ook een sportiever getint interieur met sportstoelen en een lekker dik (en afgevlakt) lederen sportstuurwiel.

De Swift Sport heeft ook een, hoe kan het ook anders, sportiever interieur. Met name de sportkuipen zien er gaaf uit. De rest van het dashboard is niet onaardig. Ten opzichte van de vorige Swift is de auto er absoluut op vooruit gegaan. Groot verschil met de Fiesta is de plaatsing van het scherm voor het multimedia-scherm. Dat zit bij de Swift een stuk lager. De Swift scoort hier minder goed dan de Fiesta. Je ziet waar de extra kilo’s naartoe zijn gegaan. Qua ruimte moet de Swift iets toegeven op de Ford. De Swift heeft een kleinere bagageruimte en wielbasis. Zeker voor grote mensen biedt de Fiesta net even wat meer ruimte.

Rijden

Rijden is het belangrijkste aspect van deze auto’s, anders kun je net zo goed kiezen voor de standaarduitvoering of juist een wat luxere variant. De Ford Fiesta is dus volwassener geworden, maar geldt dat ook voor de rijeigenschappen? Ja, eigenlijk wel een beetje. Over het algemeen is het nog steeds een strak sturende hatchback, maar de scherpe randjes van zijn voorganger zijn er af. De motor is een 1.0 EcoBoost turbo met 125 pk. De prestaties zijn in principe goed en de driecilinder kan een brutaal brilletje produceren. Geinig. De prestaties zijn nét voldoende om er leuk mee te kunnen rijden, maar echt indrukwekkend is het niet. Niet dat de Fiesta ST-Line langzaam is, maar gezien het uiterlijk verwacht je onwillekeurig een snellere auto.

Bij de Suzuki Swift Sport is het karakter compleet anders dan bij zijn voorganger. Dat was een atmosferische 1.6 die je echt uit moest wringen. Dat is bij deze 1.4 BoosterJet niet het geval. Wat opvalt is dat de prestaties van de Swift beter zijn. Je kan dat zien in bovenstaande tabel, maar dat vertelt slechts de helft van het verhaal. De Swift is namelijk 100 kilogram lichter en heeft 60 Nm méér tot zijn beschikking vanaf een lager toerental. Deze Swift Sport is in alle situaties de snellere auto. Qua weggedrag is de Swift Sport niet meer zo speels als voorheen, maar zeker capabel, getuige de rijtest met de Swift Sport. Hier pakt de Suzuki weer een aantal (belangrijke) punten.

Conclusie

Tsja, welke te kiezen? In principe kom je met beide auto’s goed uit de voeten. Het zijn beide compacte hatchbacks die een stukje sportiever dan normaal zijn, zonder dat je er financieel op leegloopt. Voor zo’n 400 per maand heb je echt een leuke auto voor de deur staan. Mocht je op zoek zijn naar een sportief getinte B-segmenter dan moet je beide auto’s op de shortlist hebben staan.

De Ford Fiesta is volwassener, fractioneel ruimer en in de lease iets voordeliger. Ook de bijtelling is gunstiger. De Swift Sport slaat terug met een veel rijkere standaarduitrusting, een lager gewicht, meer vermogen en koppel en daardoor betere prestaties. Zijn meerprijs waard? Dat mag jij bepalen, in de comments.