Echt waar: Polestar gelooft ”superieur” te kunnen zijn aan AMG en BMW-M

Het Volvo-zusje legt de lat hoog voor zichzelf. Misschien wel te hoog?

Polestar blijft een ietwat vreemd merk. Na een geweldig debuut als opzichzelfstaand merk middels de Polestar 1 kwam er een Model 3-concurrent die het ook nog niet zo verkeerd deed. Hierna ging het, eh, iets minder ‘niet zo verkeerd’. Enige hoop was er nog via wat toffe conceptauto’s en best leuke BST-versies, maar zo indrukwekkend als de Polestar 1 werd het nooit meer.

Toch zal dat het hetgeen zijn waar Polestar naar terug moet. Tenminste, als ze de doelstellingen van Polestar-topman Michael Loscheller willen behalen. Het merk kondigde afgelopen week grote veranderingen aan waaronder een achterruit voor de 4 en een nieuwe generatie van de 2.

Meer sportieve Polestars!

Allemaal leuk en aardig, het elektrische spul voor de leaserijders, maar wij zijn liefhebbers geworden vanwege het heftigere materiaal. Hier wil Polestar weer wat meer focus op leggen. Of om de woorden van de nieuwe topman te citeren: ”Wat betreft hoe we de prestaties van onze toekomstige modellen zullen blijven leveren, denk ik dat we een consistentere manier zullen bieden om prestatiegerichte auto’s te produceren op het gebied van specificaties.” Iets zoals de Concept BST als Polestar 6-topversie?

De aanval op sportieve concurrentie

Oké, meer prestatieauto’s, maar dan wel het liefst wat heter dan de huidige BST-modellen. Ook daar lijkt Loscheller het wel mee eens te zijn. ”We willen een beetje meer gaan focussen op prestaties, omdat dat iets is wat we nog beter kunnen doen in de toekomst”, zegt hij.

Hij vervolgt: ”Op het circuit, qua acceleratie, maar ook op het gebied van superieur zijn aan anderen.” Wie die anderen zijn, laat de leidinggevende in het midden, maar ik vul ze wel voor hem in: sportdivisies als AMG, BMW-M, Audi RS en wellicht straks Genesis Magma. Het is een doel dat Polestar zelfs in zijn hoogtijdagen als Volvo-lolmachinetovenaar niet voor elkaar kreeg.

Hoe deze sportieve ambities werkelijkheid moeten worden middels productieauto’s, krijgen we nog niet te horen. Eerst maar eens afwachten hoe de opfrisronde bij het merk wordt ontvangen en zien hoe de nieuwe Polestar 5 wordt ontvangen door onze @wouter. Hopelijk bevalt die auto hem beter dan de 4.

Via Auto Express