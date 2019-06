Filedruk in Nederland wederom verder toegenomen

Het houdt niet op. Niet vanzelf.

We betalen ons in Nederland scheel aan motorrijtuigenbelastingen, accijnzen en belasting personenauto’s en motorrijwielen. Auto van de zaak? Daar wil de fiscus graag bijtelling over ontvangen. Allemaal geen probleem, natuurlijk. De Nederlandse automobilist betaalt het graag.

Maar krijgt ‘ie er wat voor terug? Jazeker. Een fantastisch netwerk aan ZOAB wegen, verlichting en borden. Het enige nadeel: er zijn te veel auto’s. Of te weinig wegen, het is maar net hoe je er naar kijkt. De wegen raken telkens voller en de filedruk neemt alsmaar toe. Dat concludeert de ANWB.

Filedruk

In de eerste 6 maanden van 2019 nam de filedruk toe met maar liefst 18 procent. De files nemen toe buiten de traditionele spitstijden. In ochtendspits nam de filedruk toe met 5 %. In de avondspits nam deze toe met 3%. Het probleem spreidt zich ook in geografisch opzicht uit. Het is niet meer zo dat alleen de randstad vast staat. De filedruk nam met name toe in Gelderland en zuidelijke provincies.

Drukste dag

Qua files was 22 januari 2019 de drukste dag tot nu toe, dit jaar. Dat kwam door de weersomstandigheden: het sneeuwde, het vroor en het was glad. Altijd een prima combinatie voor overvolle wegen. Het filerecord was 2.287 kilometer. Een eervolle nominatie voor woensdag 29 mei. Die avond stond het land vast dankzij het lange weekend in combinatie met hemelvaart.

File Top 10 – eerste half jaar – Ochtendspits

File Top 10 – eerste half jaar – Avondspits

File Top 10 – eerst half jaar – N-wegen

Fotocredit: @hhitalia via AutoJunk.nl