Ga terug naar de jaren ’70 met deze Rolls-Royce

Alles in bruin en beige is supercomfortabel.

Naarmate je ouder wordt, krijg je een andere smaak qua kleuren. Althans, dat is wat altijd opvalt als mensen de 60 passeren. Waarschijnlijk verdwijnt alle kleding in de kast en kunnen ze daarna alleen maar beige pantalons en windjacks kopen. Werkelijk hun hele garderobe lijkt uit 51 tinten beige te bestaan.

Beige is een heel gemoedelijke kleur. Het is iets frisser dan bruin, maar gerieflijker dan welke andere kleur dan ook. Het is ook nog eens heel erg praktisch. Wie wel eens een beige auto heeft gehad, wil nooit meer anders. Het wordt niet zo warm als in een zwarte auto en je hoeft je auto veel minder vaak te wassen. Je ziet er niet snel wat op. Superhandig.

Deze Rolls-Royce Cullinan eigenaar dacht er waarschijnlijk hetzelfde over. Er is namelijk gekozen voor een ware symfonie in beige. Ondanks dat iedereen dit als een beige auto zal omschrijven, noemt Rolls-Royce deze kleur ‘Petra Gold. Ook is er een keer niet gekozen voor matzwarte jetsers, maar heel decente, gepolijste 22″ zevenspaak velgen.

Het interieur slaat echter alles. Dat is namelijk ‘Sea Shell’ met ‘Mocassin’ én eh, zwart. Daarmee heeft de auto drie interieur kleuren die terugkomen, waarvan er twee de uiterste grenzen van beige benadrukken. Uiteraard is deze Cullinan van enorm veel opties voorzien. Achtein zijn er twee zetels die zorgen voor verwarming, verkoeling of een massage. Tevens zijn er gordijntjes aanwezig. Die kun je elektrisch bedienen zodat het plebs niet naar binnen kan kijken terwijl jij een lekker dutje aan het doen bent in een beige hemel.