Ford gooit (bijna) alle kleine auto’s in de prullenbak

Vorig jaar verving Ford haar CEO, met als doel het bedrijf weer het rechte pad te laten vinden. Nadat Jim Hackett was aangetreden om orde op zaken te stellen, werd er al gauw een plan opgesteld om het bedrijf zo winstgevend mogelijk te maken. Ruim een half jaar na het opstellen van het aanvankelijke plan, blijkt er veel meer voor nodig te zijn dan in eerste instantie was berekend.

Ford heeft ondertussen bekendgemaakt dat het de plannen om kosten te drukken inmiddels heeft opgeschroefd, en de geplande besparingen voor 2022 bijna heeft verdubbeld. Ford mikte in eerste instantie op een besparing van 14 miljard dollar, maar ziet momenteel in dat er tenminste 25,5 miljard dollar voor nodig is om het bedrijf weer in fatsoenlijk vaarwater te krijgen. Mocht alles volgens plan verlopen, dan zal de autofabrikant al in 2020 een vrij gezonde winstmarge hebben van 8 procent.

Één van de manieren waarop Ford de besparing uit zal voeren, is het terugschroeven of volledig verwijderen van een reeks modellen in de Verenigde Staten. In de resultaten van het eerste kwartaal vertelt Ford genadeloos hoe het haar gamma aan personenauto’s zal reduceren tot slechts twee auto’s: de Mustang en de Focus Active crossover.

“Over the next few years, the Ford car portfolio in North America will transition to two vehicles – the best-selling Mustang and the all-new Focus Active crossover coming out next year. The company is also exploring new ‘white space’ vehicle silhouettes that combine the best attributes of cars and utilities, such as higher ride height, space and versatility.”

Ford zet hiermee in op markten waarvan ze weet dat deze niet zullen teleurstellen. ‘A winning portfolio‘, zoals Ford het omschrijft. Met name de pickups van Ford doen het sinds jaar en dag uitzonderlijk, maar ook de SUV’s en crossovers moeten niet worden vergeten. Opmerkelijk is wel dat Ford Performance-modellen als de Focus RS en Focus ST, evenals de Fiesta ST, volledig links laat liggen.

Hoewel er geen woord over een dergelijk modellenvertrek binnen Europa wordt gesproken, is het onwaarschijnlijk dat we op korte termijn een soortgelijke actie zullen zien. In Noord-Amerika had de autofabrikant al jaren te kampen met teruglopende cijfers in de desbetreffende markten. In Europa is het juist de omgekeerde wereld. Hier zijn het vooral de kleinere bedrijfswagens en de personenauto’s die goed presteren. Daarbij laten de cijfers weinig tot geen zwakke plekken zien, dus heeft Ford weinig reden om ons de auto’s te ontnemen.

Overigens lijkt het One Ford-programma hiermee zijn werk niet helemaal goed te hebben gedaan. Ford startte het programma in 2007 om meer zicht te krijgen op de zaken en wereldwijd ‘dezelfde’ auto’s op de markt te brengen, zodat er minder diversiteit was en er minder geld verspild werd. Hoewel Ford wel degelijk geslaagd is in het terugdringen van het aantal platforms en modellen, blijkt uit deze actie dat er nog voldoende werk aan de winkel is om het bedrijf financieel gezond te maken.

Met dank een Yoeri voor de tip!