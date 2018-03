Volkswagen strooit met flappen om diesels te verkopen

De nood is hoog bij de Duitse fabrikanten. Om ervoor te zorgen dat klanten diesels blijven kopen, hangt Volkswagen ze een dikke worst voor.

De Europese auto industrie staat in brand. Na alle ophef rondom sjoemelsoftware leek de rust even weder te keren rondom zelfontbranders, maar recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat niets minder waar is. Dankzij een recente uitspraak van de Duitse rechter worden potentieel talloze diesels, waaronder ook veel recente, uit Duitse steden geweerd. Diesel lijkt zodoende niet veel toekomst meer te hebben. Wat heb je immers aan een auto die je aan de rand van de stad waar je moet zijn moet achterlaten om vervolgens alsnog in een stinkbus te stappen? De (rest)waardes van dieselauto’s staan zodoende enorm onder druk. Voor de auto industrie en aanverwante bedrijven zoals leasemijen, is dit meer dan voldoende reden om deze emoji in drievoud van stal te halen: 😱😱😱.

Wellicht tegen beter weten in, of in een cynische poging nog iets van vertrouwen uit te stralen in hun producten, proberen bedrijven als VAG en BMW vast te houden aan diesels. Waar we zeggen VAG, bedoelen we overigens de meeste merken van VAG. Porsche lijkt bijvoorbeeld geen fiducie meer te hebben in diesel, al kregen we toen we dit publiceerden direct een bezorgd bericht van Porsche Nederland om deze notie te ontkrachten. Het tekent de gespannen sfeer rondom het onderwerp. Aan de andere kant van het spectrum staat Audi, dat in Genève de splinternieuwe A6 op de beurs had staan met TDI op de achterklep.

Om potentiële klanten het idee te geven dat ze geen geld uitgeven aan een product dat binnen afzienbare tijd ‘niks’ meer waard is, neemt Volkswagen in Duitsland de volgende stap. Het merk ‘garandeert’ de waarde van hun diesels, door klanten het recht te geven hun nieuwe auto binnen drie jaar in te ruilen op een auto met een andere kractbron mits ze in hun woon- of werkplaats getroffen worden door een ‘dieselban’.

Uiteraard is de switch niet helemaal gratis. Bij inruil krijgen de klanten de dagwaarde van hun auto terug, plus een bonus van enkele duizenden Euro’s. De bedragen die hiervoor staan zijn afhankelijk van het model en baseren op de inruilactie die Volkswagen al heeft lopen sinds augustus vorig jaar. De bonusbedragen variëren van twee ruggen voor de Up! tot tien ruggen voor de Passat, Arteon, Sharan of Touareg. Je moet dus hopen dat dat genoeg is om het potentiële waardeverlies te compenseren.