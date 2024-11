Houden de nieuwe Porsche Taycan GTS en Taycan 4 wel hun waarde?

Porsche voegt nog maar eens drie versies toe aan het assortiment.

We kunnen best stellen dat de Taycan tot dusver geen succesnummer is voor Porsche. Het weerwoord van het merk? Een nieuwe generatie en een lading aan uitvoeringen. De Taycan 2.0 werd afgetrapt met de Turbo GT. Inmiddels kun je – variërend van de nieuwe en vorige generatie – kiezen uit dertien (!) verschillende versies. En zelfs dat zijn er niet genoeg. Maak kennis met nog eens drie varianten: de nieuwe Porsche Taycan GTS Sedan, nieuwe Porsche Taycan GTS Sport Turismo en eerste Porsche Taycan 4 Sedan.

Porsche Taycan GTS Sedan

Net als bij de lancering van de eerste Taycan GTS krijgt de nieuwe versie een toffe rode kleur op de persfoto’s. Destijds was de GTS, de Taycan met de grootste actieradius. Dat bereik is nog verder gegroeid. In plaats van 504 kilometer kun je nu 628 kilometer ver komen. Daarmee zou je een langeafstandswedstrijd moeten winnen van de Model S Plaid. Het bereik zit dus wel snor.

Ook qua prestaties is de GTS er flink op vooruit gegaan. Standaard heb je 604 pk aan vermogen. Gebruik je de overboost-knop, dan krijg je 96 pk extra spierkracht. Deze knop kun je tien seconden achtereenvolgend gebruiken. Een sprintje naar 100 km/u gaat daarmee in 3,3 seconden.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo

Naast de GTS Sedan brengt Porsche ook maar meteen de uitgerekte GTS Sport Turismo uit. Wil je die naam helemaal uitspreken, dan zeg je Porsche Taycan Gran Turismo Sport Sport Turismo. Je hebt er niks aan, maar wij vonden het toch geinig.

De sprintsnelheden en actieradius zouden gelijk moeten zijn aan de nieuwe sedan. Een gelijk rijbereik zou knap zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar de instap-Taycan, dan zien we dat de sedan ietsjes lager en lichter is, dat de banden van de Sport Turismo breder en groter zijn en de sedan minder kWh per 100 kilometer verbruikt dan de Sport Turismo. De sedan komt in dat voorbeeld dan ook zo’n 30 kilometer verder dan zijn langere broer.

Wat de twee in ieder geval wel delen, is de adaptieve vering van Porsche (PASM, voor de kenners) en het torque vectoring systeem. Optioneel kun je de achterwielen laten meesturen en monteert Porsche het actieve onderstel dat je kent van de nieuwe Panamera.

Hoe herken je de Porsche Taycan GTS? Uiteraard aan de badges, maar ook aan de zwarte of antracietgrijze details, de Sport Design splitter en achterspoiler met hoogglans zwarte accenten en eveneens glanzend zwarte steunen van de buitenspiegels. Klanten krijgen standaard 20-inch aero-wielen, maar kunnen ook de puike 21-inch RS Spyder Design-velgen in antracietgrijs bestellen. Doe dat laatste vooral.

Het interieur is gekenmerkt door het milieuvriendelijke Race-Tex van Porsche en zwart leer. In de GTS zit je op sportstoelen en houd je een GT-stuurtje vast dat verwarmd kan worden. Dit stuur kun je bestellen met leer of Race-Tex bekleding. De muziek komt via een Bose Surround Sound systeem tot je en er zijn verschillende GTS-badges te vindenin de cabine.

Porsche Taycan 4 Sedan

Van zo’n beetje het midden van het Taycan-gamma druipen we af richting de instappers. Daar vinden we de 4 die voor vierwielaandrijving staat. Naast de huidige 4S en Cross Turismo’s presenteert Porsche nu de eerste 4 Sedan. Deze relaxtere Porsches doen het wat rustiger aan. Zo zijn er twee elektromotoren waarvan de voorste in slaap kan vallen om energie te besparen.

Het kalmere karakter van de 4 komt ook terug in zijn prestaties. Normaal gesproken heb je 408 pk in de nieuwe 4 Sedan. Optioneel kun je een andere batterij laten plaatsen. Daaraan vast zit de mogelijkheid tot de launch control functie. Wanneer je je linkervoet op de rem duwt en het rechterpedaal tegen de vloer plakt, heb je 435 pk aan vermogen. Van 0 naar 100 km/u gaat dan in 4,6 seconden.

De batterij-upgrade zorgt dus voor kortstondig meer vermogen, maar ook voor meer bereik. De basisaccu brengt je 559 kilometer ver terwijl de duurdere batterij zorgt voor 643 kilometer aan actieradius. Net als op de Taycan GTS monteert Porsche het PASM standaard en krijg je de bekende 19-inch aero-wielen.

Zitten gaat niet op de sportstoelen uit de GTS, maar op comfort-exemplaren. De bekleding is van zwart leer, maar je kunt ook kiezen voor grijs leer of een mengeling van zwart en beige. Op de deurlijst zie je in welke Taycan-uitvoering je stapt en links en rechts vind je geborsteld aluminium.

Porsche heeft behoorlijk zijn best gedaan om deze Taycan-uitvoeringen wel tot een succes te brengen. Door meer vermogen en een groter bereik kan dit de ommezwaai voor de Taycan betekenen. Zodra je dit leest, zijn de nieuwe Porsche Taycan GTS Sedan, Porsche Taycan GTS Sport Turismo en Porsche Taycan 4 Sedan te bestellen in Nederland. Ergens aan het begin van volgend jaar worden de nieuwe exemplaren uitgeleverd. Zodra we de prijzen van de nieuwe uitvoeringen weten, voegen we ze toe aan de tabel hieronder.

Prijzen van de Porsche Taycan