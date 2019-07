“Red Bull stoomt stiekem Gasly-opvolger klaar”

De anonieme coureur zou inmiddels al in de simulator gezeten hebben.

Pierre Gasly is, los van het feit dat ‘ie jong, rijk en F1 coureurs is plus een redelijk knappe vriendin heeft, niet te benijden. De jonge Fransman geeft alles wat hij heeft achter het stuur van de RB15, om vervolgens telkens ergens tussen een halve seconde en een seconde per rondje trager te zijn dan Max Verstappen. Om gek van te worden natuurlijk, te meer daar je op die manier na verloop van tijd je baan gaat verliezen. En omdat vervelende journalisten tot dat moment daar is je de hele tijd irritante vragen stellen over het volgende gerucht over wie je opvolger zal zijn.

Gisteren hadden we in die laatste categorie de uitspraken van Geri Horner, die voorstelde dat Red Bull maar een ervaren rot als Alonso moet aanstellen naast Max Verstappen. Nou onderschatten we de invloed van Geri op manlief Christian Horner allerminst, maar we denken dat de Red Bull teambaas niet zo warm loopt voor dit idee van zijn betere helft. Alonso matcht niet zo goed bij Red Bull en zeker niet (meer) bij Honda. Na David Coulthard, Mark Webber en SĂ©bastien Bourdais zijn beide teams van Red Bull eigenlijk alleen nog voor jonge talentjes gegaan.

Laat dat nou net het grote voordeel zijn van Pierre Gasly. Zoals we al vaker hebben aangekaard, staat er namelijk eigenlijk niemand klaar binnen de gelederen om het stokje van de Fransman of een van de twee coureurs bij Toro Rosso over te nemen. Sterker nog, ‘kroonprins’ Dan Ticktum is onlangs onverbiddelijk uit het team getikt door Helmut Marko na tegenvallende resultaten in de Japanse Superformula.

Een man in regenjas die verdacht veel lijkt op ex-F1 coureur Mika Salo, denkt echter te weten dat Red Bull in het geniep bezig is een ‘buitenstaander’ klaar te stomen voor een F1 zitje. Of dat dan direct bij Red Bull Racing zou zijn, of eerst bij Toro Rosso waardoor een van Toro Rosso’s huidige rijders door zou schuiven is de vraag. Salo deelt zijn info met het Finse Ilta Sanomat, niet te verwarren met kwaliteitspublicatie Turun Sanomat. Maar Mika gaat een beetje lafjes op het gas, want hij geeft aan ‘er niet teveel over te willen zeggen’, behalve dat er ‘hard getraind’ wordt en de coureur in kwestie dus ook toegang zou hebben tot Red Bulls simulator inmiddels.

Speculatie over wie het dan wel mag zijn gaat natuurlijk meteen alle kanten op. De meest realistische prospects voor directe inzet in de F1 zijn, bij gebrek aan Maxesque talentjes in de F3, F2 coureurs. Onze landgenoot Nyck de Vries voert daar het kampioenschap aan, maar heeft verder geen linkjes met Red Bull Honda. Dat geldt wel voor de nummer drie in het kampioenschap Sergio Sette Camara, die ooit deel uitmaakte van het Red Bull junior programma en onlangs zijn Petrobras-sponsoring verloor. Hij zou eventueel de ‘Albon-route’ kunnen bewandelen.

Verder is er nog Honda-protegé Nobuharu Matsushita, die achtste in het kampioenschap staat en soms heel snel is. Matsushita werd al eerder in verband gebracht met Toro Rosso dankzij de Honda-connectie. Vanwege dezelfde link maakte hij eerder deel uit van het McLaren-opleidingsprogramma, doch dat stopte direct toen McLaren en Honda uit elkaar gingen, wat waarschijnlijk ook wel wat zegt over Nobuharu.

Een andere maar inmiddels alweer flink minder waarschijnlijke optie is Patricio O’Ward, de Indy Lights kampioen van vorig jaar die bij Red Bull tekende en daarna niet meer kon rijden. O’Ward maakte een ongelukkige keuze voor het team van Carlin in de IndyCar Series dit jaar, maar dat programma staat nu op een laag pitje. Recentelijk deed de Mexicaan zijn eerste race in het F2-kampioenschap, maar ook dat mondde niet bepaald uit in een Robin Frijns-achtig debuut. Het mysterie blijft dus onopgelost, maar wij zetten in op Sergio Sette Camara.