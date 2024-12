In deze steden gaan EV’s gratis parkeren en benzineauto’s niet

Het besluit zorgt nu al voor wat irritatie.

Er wordt in de autowereld veel over en weer gediscrimineerd. Zo krijgen dieselbusjes gebiedsverboden in de stad en EV’s mogen op hun beurt niet in parkeergarages komen. Bij onze oosterburen komt daar volgend jaar een regel bij. EV’s, plug-in hybrides en waterstofelektrische auto’s mogen in het zuiden van Duitsland 3 uur gratis parkeren, terwijl benzine- en dieselauto’s gewoon moeten betalen.

Dat besluit neemt de minister van Binnenlandse Zaken van Beieren, Joachim

Herrmann, zo deelt de Beierse staatsregering. Het gaat dus om de staat Beieren. Grote Beierse steden zijn bijvoorbeeld Neurenberg, Augsburg, Ingolstadt en natuurlijk München.

Hoe gaat het in zijn werk?

De maatregel geldt alleen voor openbare parkeerplaatsen. Parkeer je dus bij het vliegveld of onder een winkelcentrum? Dan is de kans groot dat je als EV-rijder gewoon vanaf het begin moet betalen.

Volgens Herrmann is het bij parkeren op openbare parkeerterreinen voldoende om een ​​parkeerschijf achter de voorruit te leggen. Als alternatief is het ook mogelijk dat gemeenten hun parkeerautomaten hierop aanpassen, zodat bestuurders van elektrische auto’s een gratis kaartje kunnen krijgen voor maximaal drie uur. Ook kunnen parkeerapps een extra veld aanbieden, zodat de eerste drie uur parkeren gratis zijn voor elektrische auto’s.

De tijdelijke vrijstelling voor elektrisch aangedreven auto’s gaat in op 1 april 2025. Even pauze: waarom zou je zo’n grote verandering doorvoeren op een dag dat niets is wat het lijkt? Ach ja, volgens de reclame maken Duitsers toch geen grappen. De regering van Beieren houdt de regel in stand tot het einde van 2025.

Voor- en tegenstanders

De Beierse minister staat uiteraard achter zijn plan. Hij zegt: “Dit is een krachtig signaal voor auto’s in het algemeen, maar ook een stimulans voor milieuvriendelijkere elektrische mobiliteit.” Herrmann kan echter niet rekenen op steun vanuit de gemeentelijke besturen.

De Beierse Stedenvereniging is nicht amüsiert: ”De Beierse Stedenvereniging wijst een verplichting van gemeenten af ​​om drie uur gratis parkeren voor elektrische voertuigen toe te staan.” De steden vinden dat ze zelf moeten bepalen hoe zij de parkeerruimte beheren. “Een Beierse eis helpt hier niet bij, maar ontneemt juist de handelingsruimte van de gemeenten”, zegt de directeur van de vereniging.

Het laatste woord is dus nog niet gesproken over het gratis parkeren voor EV’s. We hebben misschien een beter idee: breng de subsidies voor elektrische auto’s terug. Dat werkte hier ook als een trein. En dan niet alleen voor jongeren.