Tesla blijft nog teren op de Model S

Never change a winning team. In de autowereld werkt het niet altijd zo. Maar Tesla rolt anders dan andere merken.

Tesla beleeft een geweldige periode. Jarenlang werd het merk geplaagd door grote verliezen en tekorten in de begroting. Uiteraard werd alles op alles gezet om de relatief betaalbare Model 3 in productie te kunnen nemen. Als de productie en verkoop van die auto een beetje soepel zou verlopen, zou Tesla enigszins uit de financiële problemen zijn.

Dat lijkt te kloppen. Men kan nauwelijks aan de vraag voldoen voor de Model 3 en het gaat inmiddels al veel beter met het bedrijf. Hartstikke mooi voor Musk & Co., gefeliciteerd. Wie dacht dat Tesla het bij de Model 3 laat, zit er mooi naast. Tesla heeft de Model Y al onthuld en de nieuwe Roadster komt er ook aan. Ook op het gebied van vrachtwagens én pickups wil Tesla zich laten gelden. Je zou bijna denken dat ze hun eerste ‘echte’ auto, de Model S, zijn vergeten. Niets is minder waar.

Ondanks dat diverse bronnen beweren dat er een grote update voor de Model S (en de Model X) op stapel staat, laat de heer Elon Musk weten dat dat niet gaat gebeuren, zo bevestigde hij via Twitter. Dat is opmerkelijk, daar Musk aan de RVC van Tesla onlangs heeft aangegeven dat het niet lang meer zou duren voordat er een ‘400-mile car’ zal zijn. Men ging er min of meer vanuit dat dat op basis van de Model S zou zijn. Wel zal Tesla telkens kleine wijzigingen doorvoeren. Wie een Model S uit 2012 gewend is, zal in een Model S uit 2019 zijn ogen uitkijken.

Het is lovenswaardig om te zien dat auto’s op een andere manier geproduceerd worden en dat je voor wijzingen niet hoeft te wachten op een facelift, maar dat deze snel worden verwerkt in de productielijn en dat er via software wijzigingen ook veel mogelijk is. Aan de andere kant: de Model loopt al vanaf 2012 mee. Ondanks dat het zeker een fraaie auto is, beginnen de jaartjes wel te tellen. Niet zozeer qua techniek, maar wel qua ‘auto’. Zeker met kapers op de kust als de Porsche Taycan, bijvoorbeeld.