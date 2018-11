Volkswagens nieuwe naam-strategie is saai

Volkswagen. Wie Anders?

Het bedenken van autonamen is altijd een grote uitdaging voor een autofabrikant. Welke naam past het beste bij de auto? En is die naam nog beschikbaar? En wat is de betekenis van de naam in andere landen? Omdat het bedenken van zo’n naam niet gemakkelijk is, stappen fabrikanten vaak over op codes of cijfers. Dat is veilig, herkenbaar en duidelijk. Bijkomend voordeel is dat vaak het merk erbij genoemd word, denk aan de Mazda 6 bijvoorbeeld. Met het noemen van die auto pak je het merk vaak mee, terwijl je dat bij een Clio bijvoorbeeld minder snel doet.

Volkswagen is een merk dat behoorlijk veel succes heeft met zijn namen. Volkswagen noemt zijn auto’s naar elitaire sporten (Polo, Golf), Windjes (Passat, Sharan), wilde honden (Lupo, Fox) of Noord-Afrikaanse stammen (Touareg, Touran). Het onderscheid in grootte van auto’s is er niet, zoals Opel dat deed met hun militaire rangen. Maar dat hoeft niet. Volkswagens zijn een fenomeen, je kunt tegen iedereen zeggen dat je een Golf of Touareg hebt en mensen weten precies wat voor auto dat is. Autogek of niet.

Is er dan verandering nodig? Nee, maar toch komt Volkswagen met een nieuwe strategie. Dat heeft te maken met hun nieuwe label I.D. Onder dit label gaan de Volkswagens van de toekomst vallen. Een reeks concept-cars liet al zien wat de ontwerprichting is en wat de innovaties zijn, waarbij elke auto vervolgens een unieke naam kreeg met I.D. ervoor. Het begon met de I.D., een retrobusje genaamd I.D. Buzz, een crossover genaamd I.D. Crozz en een Passat-esque sedan genaamd I.D. Vizzion. Er is een trend dus: alles met I.D. en er is overal een ‘zz’ te vinden. Behalve dan bij de misselijkmakende I.D. R.

De draad nu al kwijt? Je bent niet de enige. Daarom houdt Volkswagen voor de nieuwe strategie de namen zeer simpel. Kijkend in het boekje van BMW en Audi vroeg VW patent aan op de namen I.D. 1 tot en met I.D. 9. De eerdergelinkte I.D. hatchback wordt waarschijnlijk de I.D. 1 en vanaf daar worden ze steeds groter. Lekker makkelijk, lekker overzichtelijk. Wel iets minder origineel, maar bij Audi hoor je men ook niet klagen. Alleen over de nogal omslachtige technologie-aanduidingen.

Het elektrische I.D.-offensief van Volkswagen is dichterbij dan je denkt. De eerste auto’s van het nieuwe innovatielabel staan al voor 2020 op de planning. Er kan in die twee jaar nog een hoop veranderen, maar de concepts geven al vast een beeld. Bereid je voor.