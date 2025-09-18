Dacia Duster pick-up is luxer dan een standaard Duster

De pick-up is dood in Nederland, leve de Duster pick-up!

Het omleggen van de bpm-vrijstelling op bedrijfsauto heeft ook meteen de instroom van nieuwe pick-ups gestopt. Het belastingvoordeeltje voor ondernemers is weg, dus waarom zou je nog voor een F-150 of omgebouwde auto met laadbak gaan?

Voor andere Europese landen zijn automerken nog wel bezig met de omgebouwde bedrijfswagen. In het Verenigd Koninkrijk kun je bijvoorbeeld een Spring Cargo kopen en sinds kort ook een Duster bedrijfswagen zonder achterbank. Thuis in Roemenië gaat Dacia nog een stap verder.

Ombouw

Ziet ‘ie er niet onwijs schattig uit? De Roemeense afdeling van Dacia werkte samen met Romturingia. Dit bedrijf mocht vijf jaar geleden ook al aan de vorige Duster sleutelen om er een laadbak op te plakken. Romturingia leverde ook een Duster 6×6 af. Nu omvat het project dus weer alleen het insnijden van de achterkant om er een laadbakje van te maken. Een langere laadbak was misschien wat handiger geweest, maar dan krijg je ook een duurdere auto en daar is Dacia allergisch voor.

De ruimte tussen de achterlichtunits kan open klappen om spullen in de laadruimte te tassen. De bagageruimte is daardoor 1,05 vierkante meter. De rest van de auto heeft dezelfde afmetingen als een standaard Duster. Je kunt achterin 430 kilo aan rommel kwijt. Deze bagage kun je vastzetten dankzij twee metalen zijrails met vier bevestigingsringen.

De Dacia Duster pick-up is luxe!

Foto’s van het interieur hebben we helaas niet, maar daar is ook niet heel veel aan veranderd. De achterbank zit er nog wel gewoon in, maar nu kunnen er maar vier in plaats van vijf personen in. Dat komt doordat Dacia een luxe-item heeft toegevoegd: een middenarmsteun tussen de passagiers achterin! Het is voor het eerst in een Duster dat dit mogelijk is, vertelt Dacia trots.

Dacia Roemenië gaat de Duster pick-up verkopen in drie uitvoeringen met zeven verschillende kleuren. Er zijn twee opties voor de aandrijflijn: de Hybrid 140 met 1,6-liter viercilinder en twee elektromotoren voor 140 pk en 148 Nm. De andere mogelijkheid is de mild-hybride TCE 130 met 1,2-liter driecilinder die inderdaad 130 pk aan vermogen heeft en 230 Nm aan koppel. De power gaat in deze versie naar alle wielen, wat goed van pas kan komen op een Roemeense bouwplaats.

Net als de Cargo-versie verwacht ik niet dat Dacia Nederland de pick-up hier gaat verkopen. Mocht de bedrijfswagen toch hierheen komen, dan kan het zomaar eens de goedkoopste pick-up van Nederland worden.

De prijs

In haar thuisland vraagt Dacia maar € 25.983 (exclusief belastingen) voor de Duster pick-up. De normale Duster TCE 130 kost er € 22.550 en de hybride 140 gaat er voor € 22.950. Nederlandse pick-upliefhebbers moeten nu doen met auto’s als de Musso, eTerron9, POER 300 en natuurlijk de Ranger. Die kosten allemaal tenminste € 40.000. De Duster pick-up kan daar flink onder gaan zitten, maar of ondernemers genoegen nemen met zo’n kleine laadbak is de vraag.



