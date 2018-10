Deze duistere M550d is een waar koppelkanon

Eerlijk waar, hiermee vuur je jezelf af.

De BMW M550d xDrive is fabriek af al een zeer smakelijk koppelmonster. De absolute dieseltopper van de huidige generatie 5 Serie produceert vanaf het moment dat hij in versnelling wordt gezet al gruwelijk veel koppel en er hoeven niet veel toeren extra te worden gemaakt, wil je het aantal Nm’s bijna verdubbelen. Nu schroeft het Duitse mcchip-dkr het koppel op naar een nog spectaculairder niveau.

Middels een recentelijk gepresenteerde chiptuningspakket kan de BMW M550d xDrive voortaan van nog meer koppel genieten. De Duitsers bieden twee versies aan van hun chiptuning. In beide gevallen groeien zowel het koppel als het aantal trappelende paarden op respectabele wijze. Bij Stage 1 groeien de prestatiecijfers van 400 pk en 760 Nm naar 470 pk en 850 Nm. Als gevolg hiervan kan de auto voortaan 290 km/u, in plaats van de begrensde 250 km/u. Stage 2 doet er uiteraard een schep bovenop. Het vermogen is hier nu 515 pk en het koppel is een nekkenbrekende 865 Nm. Daarmee heeft de bolide bijna evenveel koppel als de inmiddels verdwenen Bentayga Diesel!

Afgezien van de aanpassingen onder de motorkap, geniet de krachtige 5 Serie van een nieuwe 20″ velgenset, dempers van KW en heeft de bolide een aantal subtiele uiterlijke wijzigingen. Wie er wel naar oren naar heeft om zijn M550d xDrive extra pit te geven, hoeft niet heel diep in de buidel te tasten. De stages kosten respectievelijk 1.399 en 1.679 euro.