Autoblog advies: diesel stationwagon met automaat voor 20k

Welke kilometervreter voor gevorderden is het beste startpunt?

Vandaag gaan we op zoek met een kleine beetje spoed. In sommige gevallen kan men een nieuwe leaseauto uitzoeken, of nemen Autobloglezers een paar maanden de tijd om te zoeken naar een nieuwe voiture. Zo niet in het geval van vandaag. Autoblog-lezer Thibaut heeft namelijk haast. Niet zozeer ín de auto, maar voor het kopen van een auto.

Doordat een onoplettende medeweggebruiker niet bekend was met het fenomeen ‘voorrang’, is de Ford Mondeo van Thibaut helaas total loss. Dus is hij op zoek om snel zijn huidige auto te gaan vervangen. Of wij hem even kunnen helpen. Maar natuurlijk! Het moet een beetje een degelijke auto zijn, waarmee hij met gemak twee ton of meer kan halen zonder grote problemen. Een automaat is zeer gewenst. Thibaut heeft een grote hond, dus een grote kofferbak (station) is noodzakelijk.

Thibaut heeft al vier Franse auto’s gehad (plus de Ford Mondeo) en zijn ervaring is dat de Ford zóveel goedkoper is in onderhoud en beter qua betrouwbaarheid, dat hij geen Franse auto meer wenst. Het hoeft niet per se premium te zijn, maar als het een goede deal en goede auto is, houdt Thibaut zich voor alles aanbevolen.

De wensen en eisen van Thibaut zijn als volgt:

Huidige /vorige auto's: Ford Mondeo Clipper TDCI (2011) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 20.000 euro Jaarkilometrage: 40.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Auto total loss gereden door een dame Gezinssamenstelling: Twee personen Voorkeursmerken /modellen: Geen voorkeur No-go modellen / merken: Frans

Wat mis je door de no-go’s?

Geen Franse auto’s. Uiteraard kun je na vier kier een Franse auto gewoon iets anders wensen. Qua betrouwbaarheid hebben de Fransen best wat stappen gezet. Check vooraf vooral even het merk plus type en de benodigde aankoopadviezen. Voor 20 mille heb je bijvoorbeeld een van de allerlaatste en dikste varianten van Peugeot 508 SW GT 2.2 HDI. Dan heb je een bijzonder fijne dieselmotor met 200 pk en alle uitrusting die je maar wenst. Het is ook een van de latere varianten, dus qua storingen en dergelijke ben je een stuk beter af. Sowieso is de Peugeot 508 in dat opzicht een enorme vooruitgang ten opzichte van de 407. Andere opties zijn de Renault Laguna (die juist als zeer betrouwbaar te boek staan) en de Citroen C5, die je zelfs makkelijk met de 241 pk sterke V6 diesel kunt vinden. De laatste is qua betrouwbaarheid wel iets ‘uitdagender’.

Skoda Superb Combi 2.0 TDI DSG Ambition (3V)

€ 17.500

2015

130.000 km

We beginnen met de meest verstandige keuze, de Skoda Superb Combi. De auto wordt weleens omschreven als seksloos en dat is volkomen terecht. Het is een beetje een kraak noch smaak auto. Het is wel een voertuig dat precies doet wat je ervan verwacht. De auto is relatief jong, betaalbaar én redelijk goed te vinden. We zeggen expres ‘redelijk’, want de meeste Superbs zijn van de tweede generatie en je wilt eigenlijk de derde. Die staan op het superieure MQB-platform en rijden aanzienlijk fijner. Motor (150 pk diesel) en DSG bak zijn gewoon prima. Heeft de Superb dan helemaal geen USP’s? Jazeker wel. Op de E-Klasse Estate na, zijn er weinig auto’s zo ruim als deze Superb. Voorin, op de achterbank en in de kofferbak heb je zeeën van ruimte. Mocht je minder ruimte wensen en een fraaier interieur: de Volkswagen Passat (B8) is ook een goede optie.

Ford Mondeo Stationwagon 2.0 TDCI Titanium

€ 19.950

2015

140.000 km

Als je toch al een Ford Mondeo gewend bent, waarom dan niet nog eentje? In het budget kun je namelijk kiezen voor een aanzienlijk recenter exemplaar die een hele generatie jonger is. Ondanks dat de twee auto’s relatief veel op elkaar lijken, zijn er wel degelijk verschillen. Helaas zijn die niet allemaal positief te noemen voor de nieuwere Mondeo. Het ruimteaanbod is iets minder, qua rijeigenschappen is er niet echt vooruitgang geboekt en de gebruikte materialen zijn er ook niet op vooruit gegaan. Dat komt mede omdat de oudere generatie Mondeo zeer goed was. Desalniettemin is de meest recente generatie Mondeo ook zeker de moeite waard. Op het gebied van infotainment ga je er absoluut op vooruit. In de juiste kleurstelling en met een goed setje velgen ziet ‘ie er ook nog eens uiterst puik uit. Mocht je wéér een Ford niet zien zitten, kijk dan naar de Mazda6 Sportbrake, die grotendeels dezelfde kwaliteiten biedt als de Ford.

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI BiTurbo Cosmo Aut. (G09)

€ 19.990

2015

110.000 km

Ook een van de meer verstandige keuzes is wellicht deze Opel Insignia. Het voordeel van het ontbreken van een premium badge is dat je enorm veel auto terug krijgt voor je geld. We vonden enkele exemplaren van na de facelift met de biturbodiesel in ‘Cosmo’-uitdossing. Die zijn zonder uitzondering volgepakt met opties. Qua motor zit je ook lekker, want de biturbo diesel levert 195 pk en 400 Nm. Kijk, dat is nog eens lekker toeren. De zitpositie is uitstekend, evenals het ruimteaanbod. De Insignia laat zich het best omschrijven als ‘Duits Comfortabel’. Het voelt allemaal stevig aan, zompig wordt het nooit. Sportief ook niet trouwens, want daarvoor is het gewicht te hoog en reageert de motor-bak combinatie te traag. Het is wel een uitstekende snelweg cruiser, die Insignia. De techniek van de Insignia kun je ook in een zwaar verouderd premium jasje krijgen, in de vorm van de Alfa 159 Saab 9-3 Sport Estate.

Jaguar XF Sportbrake 2.2 Premium (X250)

€ 19.950

2014

110.000 km

Wat als we de teugels even laten vieren en verder kijken dan hele verstandige auto’s? De stationwagon-versie van de Jaguar XF is er alleen als diesel geweest (op de extreem brute XF-RS na), dus dat komt uitstekend uit. De uitstraling van de Jaguar is onovertroffen: gracieus en chic, zonder protserig te zijn. In het interieur is aan de infotainment te zien dat de basis van de auto al wat langer mee gaat, maar echt storend is het niet. Onderhoud en onderdelen zijn overigens een stukje prijziger dan bij de andere auto’s in dit lijstje. Maar eerlijk is eerlijk: je rijdt ook in een volle klasse hoger. Dat voel en merk je aan alles. Qua betrouwbaarheid is de XF een van de betere Jaguars, maar er zijn natuurlijk altijd aandachtspunten.

Audi A6 2.0 TDI Business Edition (C7)

€ 19.900

2014

90.000 km

Mocht de Jaguar net even een stapje te ver zijn, is de Audi A6 Avant een goede optie. De Audi A6 is een auto die op papier aanzienlijk beter scoort dan de Jaguar. Zo is het interieur veel hoogwaardiger en voorzien van betere materialen inclusief afwerking. Het is een cliché, we weten het. Maar het is gewoon een puike werkplek zonder verrassingen. De 190 pk sterke 2.0 TDI motor in de Audi A6 voelt aanzienlijk potenter aan dan de 200 pk sterke unit van Jaguar. Daarbij is de A6 ook nog eens veel zuiniger dan de Brit. Nadelen? Bepaal héél goed welke opties je erop MOET hebben. Audi heeft deze A6 namelijk ook in schofterig kale schraapversies geleverd, met handbak, stoffen bekleding en 136 pk sterke motor. Die wil je niet hebben. Bekijk hier het Audi A6 aankoopadvies.

YOLO: BMW 535d Touring (F11)

€ 18.950

2010

210.000 km

Gek genoeg komt het ook bij de BMW 535d voor dat je te maken hebt met een uitzonderlijk kaal exemplaar. In Duitsland treffen we ze weleens aan: stoffen bekleding en 17″ wieltjes, maar wel die dikke motor. Gelukkig is negentig procent van het aanbod juist wel zeer compleet uitgerust. Misschien is dit wel de fijnste auto die kunt krijgen onder de 20.000 euro. We moeten beginnen met de motor, die is namelijk briljant. De drie liter grote biturbo zescilinder is een klasse apart als het gaat om loopcultuur, vermogen en koppel. Zuinig rijden met deze motor is wel vrij lastig. Ook is het onderhoud van een compleet ander niveau. Binnen budget vind je alleen exemplaren met een torenhoge kilometerstand. Dus reken maar dat er na de aanschaf ook nog wat garagekosten bij zullen komen. Check daarom absoluut ons 5-serie aankoopadvies. Mocht je er toch voor gaan, maakt het moment dat je redelijk mee kunt komen met moderne Porsches op de AutoBahn veel goed.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!