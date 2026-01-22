Haha: Nederlandse benzineauto’s stranden vooral door een elektrisch onderdeel

De autopechcijfers van 2025 zijn bekend.

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse auto is 12,1 jaar. Daarmee is ons wagenpark jonger dan het gemiddelde in de EU, maar nog steeds niet erg jong te noemen. Toch zou je zeggen dat auto’s uit 2014 jong genoeg zijn om het aantal pechgevallen te doen zakken. Helaas lukte dit ook in 2025 niet.

De ANWB Wegenwacht deelt haar data van afgelopen jaar. Net als in 2024 moest de pechhulpdienst ruim 1,3 miljoen keer uitrukken. Het gaat dus niet slechter, maar ook niet beter. En dat terwijl er toch 388.024 nieuwe personenauto’s`werden geregistreerd in Nederland.

EV-pech groeit

Van alle pechmeldingen in 2025 ging maar 6 procent over een elektrische auto. In absolute aantallen komt dat neer op ongeveer 82.000 meldingen. Daarmee blijft het aandeel EV’s in het totale Wegenwachtwerk beperkt, maar het aantal EV-meldingen ligt wel 26 procent hoger dan in 2024.

Die stijging is niet heel verrassend, omdat het Nederlandse wagenpark in hetzelfde jaar ook een flinke EV-injectie kreeg: er kwamen 156.139 nieuwe elektrische auto’s bij. De meest voorkomende oorzaken bij EV’s waren problemen met de 12V-accu, maar natuurlijk ook lekke banden.

Elektrisch onderdeel benzineauto

Kijk je naar pechgevallen bij auto’s met een verbrandingsmotor (dus exclusief EV’s), dan blijft één oorzaak eruit springen: diezelfde 12V-accu. Het is niet gek dat de accu’s het weleens begeven. De ANWB schrijft: ”Tijdens het gebruik van de accu neemt de hoeveelheid actief materiaal steeds een klein beetje af. Op een gegeven moment is de hoeveelheid actief materiaal te klein om genoeg te leveren en moet de accu vervangen worden.”

Normaal gesproken gaan accu’s zo’n drie jaar mee, maar kou of juist extreem hoge temperaturen slijt de accu meer. Je merkt de slijtage doordat je auto steeds moeizamer gaat starten. Is dit het geval? Dan kun je de accu laten doormeten en zo nodig vervangen. Een nieuwe accu kost zo’n 200 euro afhankelijk van het type accu. Da’s toch lekkerder dan stilvallen op de A2.

In 28 procent van alle gevallen (exclusief EV’s) ging het om een accuprobleem. De Wegenwacht verving in 2025 bovendien 80.000 accu’s, tegenover 60.000 in 2024. Naast accu’s blijven ook lekke banden en allerlei technische mankementen vaste prik in de top van pechoorzaken.

Bring back het reservewiel!

Een praktische trend die in 2025 extra zichtbaar werd: steeds meer auto’s rijden rond zonder reservewiel. Waar de thuiskomertje vroeger standaard geleverd werd, is het steeds vaker een optie geworden om gewicht en kosten te besparen. In plaats daarvan is er een setje om de band op te pompen om naar een monteur te rijden die een nieuw wiel monteert.

Er strandden in totaal 106.000 automobilisten met pech terwijl ze geen reservewiel aan boord hadden. In die gevallen grijpt de Wegenwacht vaak naar het bekende gele wiel. Dat werd in 2025 meer dan 17.000 keer ingezet, een stijging van 35 procent. De stijging komt mede door de intreding van een groter geel wiel. Eerst had de Wegenwacht alleen een 16-inch exemplaar. Om ook auto’s met grotere velgen te kunnen helpen is er nu ook een 17-inch gele wielvariant.