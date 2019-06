In beeld: de magnifieke sfeer van Spa Classic 2019

Soms krijgen we echte pareltjes binnen.

Na de veelbewogen 6 uur van Spa-Francorchamps en het enerverende World Rallycross evenement was het circuit in de Belgische Ardennen het toneel van ander spektakelstuk: Spa Classic. Drie dagen lang waren er klassieke racewagens van alle leeftijden te vinden op de 7 kilometer lange baan.

Niet lang nadat het circus weer was vertrokken, vonden wij op zusterwebsite Autojunk ineens een viertal smakelijke foto’s van een nieuwe gebruiker, bij de naam van @paso144. De fotograaf was dat weekend ogenschijnlijk aanwezig geweest op Spa-Francorchamps en hij/zij had daar een aantal fijne platen kunnen schieten. Tijd om die eens uit te lichten in een artikel.

Porsche 935 K vol in de remmen bij Les Combes

Met de aankondiging van de 935 heeft Porsche nieuwe leven geblazen in een legende. Het origineel is vele malen spectaculairder. De 935 werd gebouwd op basis van de 930-generatie van de Porsche 911. In zijn tijd was hij belachelijk sterk. Mede dankzij een zescilinder die soms tot wel 850 pk kon produceren, was hij in staat bijna een derde van alle wedstrijden waaraan hij meedeed te winnen. Hier is de auto te zien bij het aanremmen van Les Combes, aan het einde van het lange rechte stuk.

De uitlaatspaghetti van de Ford GT40

De Ford GT40 is de auto waarmee de Amerikaanse autofabrikant eindelijk een einde kon maken aan de dominantie van Ferrari. Viermaal op rij won de constructeur de illustere lange-afstandswedstrijd in Frankrijk. Over het verhaal komt dit jaar overigens een film uit, genaamd Ford v Ferrari. Op de foto krijgen we een kijk op de techniek van de Ford.

Lola T70 snelt door Raidillon en Eau Rouge

Halverwege de jaren ’60 kwam Lola Cars met de T70. In zijn tijd was het absoluut geen slechte machine. Dat gezegd hebbende kwam hij eigenlijk op een verkeerd moment. De T70 wist zo nu en dan een race te winnen, maar op de bepalende momente werd hij overtroffen door auto’s als de Porsche 917, de Ferrari 512 en de M6 McLaren. Toch blijft het een machine om van te smullen, zeker als hij zo door de beroemdste bocht op aarde scheurt.

Ferrari 512 BB Le Mans en een Porsche 911 met Gulf livery

Aan het eind van de jaren ’70 kwam Ferrari met een Le Mans-versie van zijn Berlinetta Boxer. Succesvol was hij niet zozeer, want al gauw ontdekte Ferrai dat de auto gruwelijk onbetrouwbaar was. Technisch gezien was de auto sneller dan zijn voorganger, maar daar had de fabrikant uiteindelijk dus niets aan. Ach ja, hij ziet er in ieder geval beeldschoon uit.