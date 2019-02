Nieuwe Golf GTI blijft een machine voor puristen

Toch nog goed nieuws op deze maandag.

In de eerste week van het nieuwe jaar konden we met dank aan een betrouwbare bron melden dat de aankomende Volkswagen Golf GTI, die alweer aan zijn achtste generatie begint, een bijzonder krachtige machine wordt. Het spreekt tegenwoordig voor zich dat de lancering van een nieuw model gepaard gaat met een redelijke toename in het vermogen, maar bij de nieuwe GTI zal deze meer dan aangenaam zijn. De krachtigste versie van de auto moet namelijk 300 pk krijgen.

Hoewel dit in principe goed nieuws is aangezien het daarmee de strijd aankan met zijn directe concurrentie, zat er voor de puristen een behoorlijke “maar” in het verhaal verstopt. De vorige CEO van Volkswagen, Matthias Müller, was namelijk van plan de Golf GTI (rijtest) van de achtste generatie een hybride aandrijflijn te geven. Om precies te zijn was het de bedoeling dat de nieuwe Golf GTI een mild hybride krachtbron zou krijgen. Volkswagen wilde hiermee vooral de ‘low-end response’ verbeteren, zodat de GTI ook goed zou presteren bij lage toeren.

Nu is dit op zich geen slecht idee. Echter, de nieuwe CEO van de automaker uit Wolfsburg, Herbert Diess, denkt naar het schijnt totaal anders over de toekomst van de GTI. Volgens Diess moet de GTI zijn ‘authentieke’ techniek behouden. Als gevolg zal de nieuwe GTI zijn tweeliter turbobenzinemotor, die momenteel ook in de Golf 7 wordt gebruikt, behouden. Volkswagen zal de door Audi verzorgde krachtbron slechts flink updaten.

Dit alles betekent echter niet dat Volkswagen volledig afstapt van zijn plannen om het modellengamma te elektrificeren. Integendeel, de nieuwe Golf komt wel degelijk in mild hybride op de markt terecht. In plaats van de krachtige tweeliter viercilinder te verbinden aan een elektromotor en een 48V structuur te bouwen, zullen juist de 1,5-liter en 2.0 TDI-motoren in de mildere Golfjes op deze manier worden gemaakt. (Bron: Autocar)