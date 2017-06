Vergelijking: de nieuwe Jaguar XF Sportbrake vs de oude

Wat is er nu allemaal anders aan de familievriendelijke Edelbrit?

Niet verwacht, toch gekomen: De Jaguar XF Sportbrake. Eergisteren vermelde waarde collega @RubenPriest dat de nieuwe stationwagon variant van Jaguars D-segmenter officieel is. Jaguar is al langer (voorzichtig) aan het zagen aan de poten van De Duitse Drie. Daarvoor heeft het merk wat consessies moeten doen. In de Amerika is een SUV onmisbaar in de showrooms en ondanks dat een SUV in Europa ook gretig aftrek vindt, is een goede stationwagon onontbeerlijk.

Het is pas de derde stationwagon van Jaguar. De eerste was X-Type Estate. Niet direct een verkeerde auto, maar het was een krappe en chique Mondeo. De tweede stationwagon van Jaguar was de XF Sportbrake van de vorige generatie. Met die auto maken wij nu het vergelijk.

Design

Jaguar heeft niet te veel getornd aan het uiterlijk van de nieuwe XF sedan en dus ook niet aan dat van de Sportbrake. Dat is op zich vrij logisch, want de XF is nog altijd een bovenmodaal fraaie auto. Aan de voorkant zijn de veranderingen kleiner dan dat je zou kunnen voorstellen. De grille, lampen, bumpers: alles lijkt in grote lijnen gelijk te zijn. De voorhoudingen zijn wel iets anders, waardoor de XF Sportbrake (nog) iets zelfverzekerder de wereld inkijkt.

X250



X260



Aan de zijkant is het eigenlijk hetzelfde verhaal. De XF Sportbrake is niet compleet veranderd, alhoewel de D-stijl duidelijk afwijkt. De nieuwe lijkt een stuk gestrekter te zijn terwijl de oude wat ‘boller’ oogt.

X250



X260



De achterzijde van de XF Sportbrake is wel duidelijk anders. Het is een trend die je meer ziet bij andere merken, maar die gigantische grote en brede achterlichten, gecombineerd met de ietwat naar het midden staande uitlaten maakt de auto optisch smaller. Vreemd dat ze er voor gekozen. Als ze de uitlaten verder uit elkaar zouden zetten en de achterlichten platter, zou de achterkant meer présence hebben. Zoals Hans Teeuwen zou zeggen: “Maar ja, het is mijn schip niet.”

X250



X260



Techniek

Technisch gezien leunt de nieuwe XF Sportbrake op de XF saloon, inclusief diens motorengamma. Dat klinkt heel erg logisch, maar dat was voorheen niet het geval. Je kon de vorige XF Sportbrake enkel diesels uitkiezen. Voor de meest fervente satan-sap-haters kwam Jaguar met een beperkte oplage van de XF-RS, inclusief een 5.0 supercharges V8 met 550 pk.

Dat is bij de nieuwe XF niet het geval. Uiteraard zal de hoofdmoot bestaan uit dieselmotoren. Er zijn drie viercilinders met 163, 180 of zelfs 240 pk. Mocht dat niet voldoende zijn is er zo’n volvette, romige, smeuïge V6 diesel met 300 pk. Zoals gezegd is er dan nu eindelijk ook voor de benzineliefhebber in de aanbieding. Een viercilinder met turbo (250 pk) of een zescilinder met compressor (380 pk). Inderdaad, die laatste kun je ook vinden in de F-Type. Goed om te weten: alle XF-modellen hebben standaard een automaat, op de instapdiesel na. Goed nieuws: de nieuwe XF is zo’n 60 kilogram lichter (afhankelijk van uitvoering).

Interieur

Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe XF is natuurlijk: hoe groot is de bak? Welnu, met de bank omhoog bedraagt de inhoud van de oude 550 liter. Klap je de bank plat, dan ontstaat er een ruimte van 1.675 liter. Niet verkeerd, maar in zijn klasse ook niet schokkend. De nieuwe is uiteraard groter: 565 liter met bank omhoog en 1.700 liter met de bank naar beneden. Dat zijn geen schokkende waarden.

X250



X260



Prijzen

Goedkoop zal een Jaguar nooit worden, maar voor 55.680 euro staat er een XF Sportbrake voor de deur. Dat betreft dan een 2.0d E-Performance met de genoemde handbak. Die benzine variant is iets prijziger, maar heeft ook 87 pk meer én een automaat, dus dan valt de 63.940 euro nog enigszins mee te vallen. Opmerkelijk: een panoramadak is standaard op alle XF Sportbrakes. Dat maakt de behoorlijk hoge meerprijs ten opzichte van de sedan (bijna 7 mille!) een beetje goed.