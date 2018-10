Mercedes nieuwe hybride straatsloep kost 120K euro’s

Een flinke prijs voor een auto die nog geen 50 kilometer volledig elektrisch kan rijden.

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat Mercedes de S 560e heeft onthuld. In de tussentijd heeft het merk verschillende (deels) elektrische bolides ter wereld gebracht, maar tot op heden moesten we nog geduldig wachten op de hybrideversie van het vlaggenschip van het merk. Vandaag durven de Duitsers eindelijk een prijs te plakken op de auto die vanaf januari geleverd zal worden.

De nieuwe Mercedes S 560e is vanaf vandaag te bestellen voor de niet onsmakelijke prijs van 120.005 euro. Daarmee is hij enkele duizenden euro’s duurder dan zijn voorganger, die we herkennen in de 500e. Gelukkig zijn het niet alleen de cijfers van het prijskaartje die stijgen. De S 560 gaat er op technisch gebied namelijk ook aanzienlijk op vooruit.

De Mercedes S 560e krijgt een hybride aandrijflijn, bestaande uit een 367 pk en 500 Nm sterke 3-liter V6 motor en een elektromotor met een vermogen van 120 pk. Het gecombineerde systeemvermogen is een behoorlijke 476 pk. Schakelen geschiedt middels een negentraps automaat. De bolide heeft een compact batterijpakket van 13,5 kWh, waarmee hij in totaal 50 kilometer ver moet kunnen rijden. Echter, ook dit is gemeten via de verouderde NEDC-cyclus, dus zal het in realiteit nog minder zijn.