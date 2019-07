BREEK! Robert Kubica is NIET Driver of the Day in Oostenrijk

Maar wie dan wel?

De Formule 1 houdt de spanning er goed in. Niet alleen tijdens de races, maar vooral erna. Daardoor heb je wel een soort twee-trap raket. Eerst wint er weer een Nederlander een Formule 1-race (voor de zesde keer, alweer). Maar vervolgens is het nog billen knijpen: ‘under investigation.’

Het duurde tot iets voor acht uur voordat er witte rook naar buiten kwam. De race was om iets rond half vijf afgelopen, dus de Formule 1-fans moesten maar liefst 3 uur wachten voordat duidelijk was wie er nu daadwerkelijk gewonnen had. Het antwoord viel niet goed in ItaliΓ«: de winst ging naar Red Bull.

Waarschijnlijk hadden de servers van Formule 1 het zwaar, want heel Nederland bleef massaal ‘F5’-en. om te zien of er een update was. Wel opmerkelijk was de Driver of the Day verkiezing. Normaal gesproken krijgen we aan het einde van de race een Top 5 te zien met daarin de rijders die door het publiek het meeste werden gewaardeerd. Het verbaasde vriend en vijand dat Robert Kubica had gewonnen. Uiteraard gunnen wij de Pool van harte een hart onder de riem, want hij heeft het niet makkelijk. Afgelopen race werd hij namelijk op 3 ronden gereden door de kopgroep en zelfs een keer door zijn eigen teamgenoot, George Russell. De F1-organisatie geeft aan dat er een glitch was in het systeem, waardoor alle stemmen naar Rover Kubica gingen.

Maar wie heeft dan wel gewonnen? Er is nog geen top 5, maar wel een top 3. Op de derde plaats, met 7% van de stemmen, staat Carlos Sainz. Zijn inrdrukewekkende opmars van P19 naar P8 ging niet onopgemerkt voorbij. De tweede plaats is voor Charles Leclerc. Hij pakte 11% van de stemmen. Het is de beste eindklassering in een Formule 1-race ooit voor de Monegask. Echter, de nummer 1 was verreweg het meest populair. Met maar liefst 74% van de stemmen werd de Nederlander Max Verstappen verkozen tot Driver of the Day.

