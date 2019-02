Problemen voor Verstappen, Vettel crasht, McLaren op P1

Nog twee dagen testen, dan mogen we weer.

We naderen langzaam maar zeker het einde van de testweken van het nieuwe seizoen van de Formule 1. Na zes dagen hebben de teams gezamenlijk duizenden ronden gereden en nog altijd hebben wij, de toeschouwers, amper een beeld van hoe het zit met de rangorde. Toch zijn er iedere dag een aantal zaken die onze aandacht weten te trekken. Lees hieronder de belangrijkste punten van de zesde testdag.

Verstappen zijn auto laat hem in de steek.

De Nederlander heeft tijdens de testdagen vooralsnog het geluk redelijk aan zijn zijde gehad, maar op de tweede dag van de tweede week komt hij toch in de problemen. Bij het uitrijden van de pitstraat valt de Red Bull van Max stil door een probleem met de versnellingsbak. Als gevolg moet de Nederlander de nodige tijd langs de zijlijn spenderen, terwijl het team zo snel mogelijk probeert zijn auto te repareren. Gelukkig hebben de problemen hem de wind amper uit de zeilen kunnen halen. Verstappen kon vandaag voldoende tijd in de auto doorbrengen. Max reed op twee anderen na de meeste ronden van iedereen: 129 stuks. In die tijd testte hij de RB15 vooral op de medium C3 band en het hardere C2 rubber.

Laat je niet op het verkeerde been zetten door de tijden van Racing Point F1.

Nee, we willen niet zeggen dat het team van Force India, dat dit jaar een nieuwe naam heeft, komend seizoen de rode lantaarn zal dragen. Toch is het opmerkelijk dat de renstal met de roze auto systematisch minder ronden rijdt dan zijn concurrenten. Aangezien de onderlinge marges in het middenveld bijzonder klein zijn, kan het team ongetwijfeld zoveel mogelijk informatie gebruiken om zijn auto te ontwikkelen. Racing Point F1 kiest ondanks de aanwezige financiën duidelijk voor een minder intensief programma. Stroll kwam gisteren tot 82 ronden, Perez reed er vandaag twee minder. Zal het ze in de kont bijten, of denken ze voldoende te weten? De snelheid lijkt er in ieder geval in te zitten; het team noteerde de tweede tijd en was ongeveer zeven tienden langzamer dan Sainz.

Ferrari verliest wederom veel kostbare tijd.

De renstal uit Maranello kon vorige week nagenoeg probleemloos knallen, maar deze week is dat wel anders. Gisteren kreeg Charles Leclerc met de nodige technische problemen te maken, waardoor Sebastian Vettel minder tijd had om achter het stuur van de SF90 te zitten. Vandaag waren de rollen omgedraaid, want het was juist een crash van de viervoudig wereldkampioen die het team hoofdpijn bezorgde. Door een nog onbekend probleem schoot de Duitser aan het begin van de lange rechter doordraaier van bocht 3 in de bandenstapel. Hierbij raakte zijn auto dusdanig beschadigd, dat het team de rest van de dag eigenlijk niet meer in actie kon komen. Hoewel Vettel het incident zonder kleerscheuren verliet, was de auto zo ernstig verwoest dat zijn team de auto maar lastig kon inspecteren om te ontdekken waardoor het in eerste instantie had kunnen gebeuren.

Waar zijn Mercedes en Renault mee bezig?

Wel, dat is vrij simpel: uitvoerig testen. De beide teams waren vrijwel iedere testdag onderaan de tijdenlijsten te vinden en ook vandaag brachten ze daarin geen verandering. Terwijl de teams in het middenveld en Red Bull en Ferrari graag gas gaven, hielden zij zich gedeisd. Ricciardo wel heel erg, overigens. Renault besloot de Australiër vandaag te laten focussen op lange runs met een waarschijnlijk vrij volle brandstoftank. De honingdas was ruim drie seconden langzamer dan Robert Kubica in de Williams. Hulkenberg mocht de auto iets meer op zijn staart trappen, maar ook hij zette geen vlammende sectortijden neer.

Bij Mercedes plakten de coureurs wederom als stukken klittenband aan elkaar. Bottas was slechtst twee duizendsten sneller dan Hamilton. Het duo kreeg vandaag de opdracht verschillende aero-ontwerpen aan de tand te voelen. Gezamenlijk reden zijn 177 ronden. Netjes.

Mclaren blijft “dominant”.

We zetten de term dominant hier expres tussen aanhalingstekens, omdat het tijdens de testdagen slechts te bepalen is wie er nu daadwerkelijk de beste auto van het veld heeft. Dat gezegd hebbende, McLaren is wel degelijk bezig met een sterk begin van het seizoen. De equipe uit Woking was gisteren al de snelste met rookie Norris en ook vandaag zien we het team bovenaan de tijdenlijsten staan. Ditmaal was het Carlos Sainz die de MCL34 naar de eerste tijd wist te sturen. De Spanjaard viel vandaag dan misschien stil met waterdrukproblemen, ook hij liet zijn plannen er niet door dwarsbomen. Met 130 ronden en de snelste tijd was het voor de Britten een productieve dag.

Uitslag:

1. Sainz, McLaren – 1.17.144, 130 ronden

2. Perez, Racing Point F1 – 1.17.842, 88 ronden

3. Vettel, Ferrari – 1.18.195, 40 ronden

4. Raikkonen, Alfa Romeo – 1.18.209, 113 ronden

5. Grosjean, Haas F1 – 1.18.330, 120 ronden

6. Verstappen, Red Bull – 1.18.395, 128 ronden

7. Kvyat, Toro Rosso – 1.18.682, 101 ronden

8. Bottas, Mercedes – 1.18.941, 74 ronden

9. Hamilton, Mercedes – 1.18.943, 103 ronden

10. Hulkenberg, Renault – 1.19.056, 58 ronden

11. Kubica, Williams – 1.19.367, 130 ronden

12. Ricciardo, Renault – 1.22.597, 72 ronden

13. Leclerc, Ferrari – geen tijd, 1 ronde