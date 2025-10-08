De nieuwste Nissan rebadge is GEEN Renault!

Nissan maakt optimaal gebruik van de samenwerking met Renault.

Nissan is niet vies van rebadgen: een concurrent betalen in ruil voor het modelplatform en er zelf een nieuwe auto op bouwen. Sterker nog, Nissan is er zo dol op dat we er een uitgebreid artikel over hebben kunnen schrijven. Eén van de modellen is de Nissan Terrano. Deze kleine SUV krijgt binnenkort een opvolger.

Net als de Terrano is de aanstaande Nissan Tekton een Dacia Duster met Nissan-logo’s. Het enige verschil is dat we nu een generatie verder zijn. Voor wie het wil weten: de naam Tekton komt uit het Grieks en betekent ‘vakman’ of ‘architect’.

Nissan Tekton

Het is een compleet nieuwe naam waardoor Nissan er verstandig aan doet om de modelnaam groot op de motorkap te plaatsen. Daarin verschilt ‘ie al van de Duster. Andere verschillen zijn te danken aan de Nissan Patrol. Volgens de makers krijgt de Tekton ”ontwerpinspiratie” van de grote Patrol. Het enige dat we kunnen vinden, is de C-vormige voor- en achterverlichting. Nee, de designrichting wordt gewoon die van de Duster.

Nissan laat voorlopig alleen deze donkere beelden zien. Je kunt er nog steeds de Duster in herkennen. Kijk maar naar de vorm van de dakspoiler. Nu ik er zo over nadenk: als er een omgebouwde Duster komt, zou er dan ook een nieuwe X-Trail kunnen komen op basis van de Bigster?

Komt de Nissan Tekton naar Nederland?

De productie gebeurt in India waardoor we geneigd zijn aan te nemen dat er geen Tekton naar Europa komt. Ware het niet dat Nissan de deur op een kier zet. In eerste instantie is de Tekton te koop in India, maar verkoopt het model ook ”in de toekomst in geselecteerde globale markten”.

Nissan zou er verstandig aan doen om de Tekton ook in Europa te verkopen. Het segment waarin de Tekton opereert – het SUV-C-segment – is mega populair hier. Ook schopte de vernieuwde Dacia Duster het tot de zevende plaats in het lijstje van bestverkochte nieuwe modellen in Europa in de eerste helft van 2025.

Meer Nissan/Renault Groep-samenwerkingen?

Als de hele Renault Groep er dan bij wordt gehaald, dan laat Nissan ook maar eens vergaderen met Alpine. Wat zeggen we van een Europese 370Z op basis van de A110? Of een A290 met Nismo-badges?