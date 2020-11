Dit is de breedste nieuwe Defender tot op heden - Autoblog.nl

Carlex Design heeft zich niet ingehouden met deze Land Rover Defender.

Een auto waarvan het ontwerp nog uit de jaren ’80 stamt een bodykit aanmeten is lastig. Althans, het is iets wat tuners van moderne auto’s niet zo snel zullen doen. Daarom is de Defender lang veilig gebleven voor ‘foute’ tuning. Er was wel veel optische tuning voor deze auto, maar dat ging dan vooral om off-roadaccesoires in allerlei soorten en maten.

PC Hooft-tractoren

De nieuwe Defender oogt weer helemaal anno 2020. Dat biedt mogelijkheden voor het tunersgilde. Tuners grijpen die kans dan ook maar al te graag. Dat er markt is voor tuning van PC Hooft-tractoren hebben de Cayenne, X6 en Range Rover inmiddels wel bewezen. Met de Defender lijkt het nu ook die kant op te gaan. Onder meer Lumma en Urban Automotive deden al een poging.

Racing Green

Het Poolse Carlex Design nam de Land Rover Defender ook al onder handen. Bij deze Yachting Edition lag de focus echter vooral op het binnenste. Nu komen ze echter ook met een nog uitbundiger versie: de Racing Green Edition. Wat vooral opvalt zijn de carbon fiber wielkastverbreders. Het exterieur is verder opleukt met diverse carbon elementen, aftermarket velgen, witte striping en een bijzondere groene lak met ‘brushed steel’-effect. Carlex schijnt dit nogal een leuk kleurtje te vinden, want we zagen het eerder al op onder meer de Mercedes-AMG G 63 en de McLaren 720S.

Contrast

Hoewel er dus het een en ander is veranderd aan het uiterlijk van de Land Rover Defender is de grootste attractie nog altijd het interieur, zoals gewoonlijk bij Carlex Design. Om te beginnen zijn de stoelen zowel voor als achter vervangen voor kuipstoel-achtige exemplaren. De Polen hebben het stuur voorzien van afgeplatte onderkant voor een sportievere look. Met een combinatie van bruin geperforeerd leer, donkergroen leer, carbon en alcantara is het interieur bijzonder weelderig aangekleed. Het contrast met het spartaanse, functionele interieur van de vorige Defender kan bijna niet groter zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de auto’s wat dat betreft tegenpolen zijn.

Prijs

Goed, wat kost zo’n Poolse make-over? Carlex vraagt voor deze British Racing Green Edition een bedrag van €85.000. We gaan er gemakshalve even vanuit dat de prijs van de standaard auto daar bij inbegrepen is. In Nederland heb je voor dit bedrag overigens niet eens standaard Defender. Zelfs voor de goedkoopste driedeurs-versie ben je minstens €95.000 kwijt.