Deze 9 elektrische crossovers gaan er komen

Volgend jaar barst het echt los. Er zal veel keuze zijn als je in de markt bent voor een elektrische crossover of SUV.

Dit jaar zijn diverse conventionele merken begonnen met de uitrol van hun elektrische gamma. De Audi e-tron zag het licht en ook de Mercedes EQC verscheen op de markt. Andere bekende kandidaten op hoge pootjes zijn natuurlijk de Hyundai KONA Electric en de Kia e-Niro. Het lijstje voor dit jaar is dun in vergelijking met 2020, wanneer er echt veel elektrische auto’s op de markt gaan verschijnen. In dit lijstje blikken we vooruit op diverse elektrische crossovers en SUV’s die we mogen verwachten.

MG ZS EV

Het is de bedoeling dat de MG ZS EV nog dit jaar op de Nederlandse markt verschijnt. Het nieuwe ‘MG’ doet er alles aan om de modellen nog dit jaar aan te kunnen bieden zodat klanten in aanmerking komen voor vier procent bijtelling over de gehele aanschaf. De MG ZS EV gaat namelijk 29.990 euro kosten.



DS 3 Crossback E-Tense

Frans, comfortabel en elektrisch. Dan moet je volgend jaar bij DS Automobiles zijn. De Fransen brengen de elektrische variant van de DS 3 Crossback op de markt. Deze crossover krijgt een WLTP-actieradius van 320 kilometer. Laden gaat van 0 naar 80 procent in 30 minuten met een 100kW snellaadstation. De elektrische auto gaat 43.190 euro kosten en staat in het voorjaar van 2020 bij de dealer.



Audi Q4 e-tron

Na de e-tron heeft Audi volgend jaar nog een crossover op het gamma staan. Het gaat hier om de Q4 e-tron. Deze elektrische SUV is voorlopig alleen als concept bekend. Het is nog even wachten op het productiemodel. De Q4 e-tron komt met een 82 kWh sterke batterij en kent een actieradius van circa 450 kilometer.



Tesla Model Y

Een nieuw jaar, een nieuwe Tesla. De Model Y zal in 2020 op de markt komen en een crossover worden. De elektrische auto deelt veel componenten met de Model 3. Je kunt het dan ook zien als een verhoogde Model 3. Verwacht veel gelijkenissen met de elektrische sedan als het gaat om de aandrijflijn. Helaas komt de Tesla een jaar te laat om in Nederland nog in aanmerking te komen voor vier procent bijtelling.



Polestar 2

408 pk, 660 Nm koppel en een actieradius van circa 500 kilometer. De Polestar 2 lijkt een mooi concept te worden. De productie van deze elektrische auto gaat begin 2020 van start in China. Nederland behoort tot één van de eerste markten die ‘m gaan krijgen. Nu nog even afwachten wanneer precies. De elektrische auto gaat 59.800 euro kosten.



Volvo XC40 Electric

Nu we het toch over Polestar hebben. Volvo gaat tevens volledig elektrisch en dat offensief begint met de XC40 Electric. Aan de buitenkant lijkt de XC40 Electric, op een aantal elementen na, sterk op de reguliere variant met een verbrandingsmotor. De XC40 Electric verschijnt dit jaar nog op de markt. Een prijs is vooralsnog niet bekend.



BMW iX3

BMW’s is wat aan de late kant. Audi heeft de e-tron, Mercedes de EQC en BMW komt pas in 2020 met de iX3. Men kan wel al nu een bestelling doorgeven voor de elektrische SUV. De BMW krijgt een 70 kWh accupakket en zal in China geproduceerd worden. Middels een snellader kan de elektrisch auto in een halfuur volledig opgeladen worden. De actieradius bedraagt 400 kilometer.



Bollinger B1/B2

Vierkant, lomp, bruut én elektrisch. De Bollinger B1 en B2 gaan in productie en worden gebouwd in Detroit, Verenigde Staten. De 4×4 levert 614 pk en 905 Nm koppel dankzij een gigantische 120 kW accupakket. Het lijkt vooral een Amerikaans prestigeproject. Of we dit ook in Nederland gaan zien?



Rivian R1T/R1S

Eind vorig jaar gepresenteerd en toen al indrukwekkend. Een zevenzits elektrische SUV inclusief specs waar snelle papa’s en mama’s blij van worden. Rivian wil de R1S met 105 kWh, 135 kWh en 180 kWh accupakketten op de markt gaan brengen. Laatstgenoemde variant moet goed gaan zijn voor 754 pk en 1.120 Nm koppel! In 2020 zou het zover moeten zijn.