Maak de Piech in je los, koop een Duc voor 87.800 Euro

Koopje.

Alsof het angstige momentje dat AB-scribent @dizono onlangs beleefde op Assen nog niet genoeg was, hebben we deze week nóg een motor-topique voor je in petto waar je hartslag flink van omhoog schiet. Deze keer komen er niet eens crashes aan te pas. Hoewel, als je dit ding daadwerkelijk koopt én ‘m gebruikt waarvoor ‘ie bedoeld is, dan is het feitelijk een kwestie van tijd voordat je jezelf te pletter rijdt. Spann0nd!

Het gaat hier namelijk om een Ducati 1299 Panigale Superleggera. Deze in een gelimiteerde oplage van 500 stuks gebouwde motor is bijna letterlijk een MotoGP-fiets voor de straat. Het ding is grotendeels opgetrokken uit carbon en dat vertaalt zich in een gewicht van slechts 156 kilo. Omdat de desmodromische tweecilinder in de buik met de speciale uitlaat (die dit exemplaar heeft) 220 pk levert, kan je zelf wel bedenken dat het een vrij rap fietsje is.

Het exemplaar dat te koop staat komt uit 2017 en is zo goed als nieuw. De vorige eigenaar heeft er maar 258 kilometer op af durven leggen. Het ding is gesigneerd door Casey Stoner, de laatste man die wereldkampioen werd in de hooste klasse van de motorsport voor Ducati en Claudio Domencali, de CEO van het merk. Zoals hierboven vermeld is de Duc voorzien van de speciale optionele uitlaat die voor extra power en geluid zorgt. Geinig detail daaraan: standaard zit er een Akrapovic op. Jazeker: dit is waarschijnlijk de eerste okkazie op deze site die niet geupgrade is met een Akra, maar waar ze de Sloveense knalpot er juist hebben afgeschroefd voor nog beter spul.

De vraagprijs is 87.800 Euro, maar daarmee koop je wel toegang tot een exclusieve club van eigenaren waar ook Ferdinand Piëch deel van uitmaakt. En dat wil je…of zoiets.

Dank Rob voor de tip!