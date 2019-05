Zonnepanelen op daken elektrische auto’s: wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe zit dat nu eigenlijk.

Elektrisch rijden is het duurzame alternatief van deze tijd, maar zolang de energie niet enkel en alleen duurzaam wordt opgewekt, zijn ook volledig elektrische en hybride auto’s in zekere mate vervuilend voor het milieu. Nu kun je bij sommige energiebedrijven kiezen voor groene stroom, een mogelijk eenvoudigere oplossing is het integreren van zonnepanelen in de daken van zulke auto’s. Hier zijn Kia en Hyundai bijvoorbeeld al druk mee bezig. Wat zijn hiervan nu eigenlijk de voor- en nadelen?

Elektrisch rijden zonder CO2-uitstoot

Een elektrische auto is slechts zo duurzaam als de elektriciteit waarmee je laadt. Elektrische auto‘s die gebruikmaken van grijze stroom stoten namelijk nog steeds relatief veel uit, omdat de energie niet op een duurzame manier wordt geoogst. Daarnaast wordt er gedurende het productieproces van de EV, en dan met name zijn batterijpakket, eveneens een boel CO2 uitgestoten. Dat gezegd hebbende is een elektrische auto wel degelijk schoner dan een benzine-auto, die volgens sommige onderzoeken het dubbele aan CO2 uitstoot. Wil je écht duurzaam bezig zijn, dan rijdt je de elektrische auto op groene stroom, zoals windenergie of zonne-energie. Logischerwijs kiezen veel eigenaren van een elektrische auto dus voor groene stroom. Dat kan door zonnepanelen op het dak van de woning te plaatsen, maar ook door ze op het dak van de auto te leggen. Hyundai komt met drie verschillende typen: een silicium zonnepaneel, een semi-transparant zonnepaneel én lichtgewicht flexibele zonnecellen. Als dit een succes blijkt te zijn, dan is de auto zijn eigen energieleverancier.

Hoge verkoopprijs en productiekosten

Helaas kleven er op dit moment ook een aantal nadelen aan de zonneauto. Een van de belangrijkste redenen waarom dit type elektrische auto nog niet rondrijdt is, simpelweg, geld. Het ontwikkelen van een auto die op zonne-energie rijdt is geen goedkope aangelegenheid. Autofabrikanten moeten grote investeringen doen, ook de uiteindelijke eigenaar zal in eerste instantie diep in de buidel moeten tasten om de auto te betalen. Dat is dan ook de reden dat veel grote automerken wachten tot elektrisch rijden in het algemeen wat populairder wordt. Daarnaast zal het rijden in zo’n dure auto ook te merken zijn aan de autoverzekering. Vooraf de autoverzekering berekenen loont en kan een hoop schelen in de kosten.

Gewicht, oppervlakte en veiligheidsmaatregelen

Een ander probleem is het gewicht van de auto. De huidige zonneauto’s zijn klein en licht. Kijk maar naar de Stella Vie, de zonneauto die in 2017 de World Solar Challenge won. Deze auto weegt slechts 380 kilo! Dit in tegenstelling tot een normale elektrische auto, die qua gewicht behoorlijk zwaar uitvalt. Wel zijn er grote hoeveelheden zonnecellen nodig om een zonnewagen te laten rijden. Zelfs wanneer de auto volledig uit zonnecellen zou bestaan, dan is het oppervlakte daarvoor eigenlijk nog te klein. Wat ook nadelig is, is het feit dat zonne-auto’s voor consumenten nog niet door de keuring voor de openbare weg zijn gekomen. De zonnewagens van de universiteiten zijn daarentegen wel al goedgekeurd.

Lage opbrengst

Helaas zorgen zonnepanelen op daken van elektrische auto’s momenteel voor een te lage opbrengst. Ook de elektrische auto’s van de universiteiten die meedoen aan zonneraces, rijden slechts een gedeelte daarvan op zonne-energie. Een zonneauto is momenteel alleen interessant voor mensen waarbij de auto vaak stilstaat. Heel vaak. De Sion

van Sono Motors, bijvoorbeeld, zou je in principe nooit hoeven op te laden aan een stekker als je minder dan 30 km per dag rijdt. Als je er dan nog eens voor kiest om 5 dagen met de fiets naar je werk te gaan, dan kun je in het weekend 150 kilometer rijden op de opgespaarde zonne-energie!