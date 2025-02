Marktplaats kies maar: zwarte Italiaan voor kleine ton; Alfa of Ferrari?

Je hebt een kleine ton in je zak branden om uitgegeven te worden en je wil een Italiaan kopen op Marktplaats. Ferrari of Alfa?

Vandaag een Marktplaats artikel met een kies maar-twist. Want ja, we zijn natuurlijk allemaal fan van Duits premium hier op autoblog. Maar we worden eigenlijk stiekem pas echt bronstig van Italiaans premium. Eigenlijk doen Italianen alles beter dan Duitsers, behalve auto’s verkopen. Daarom is er niet altijd wat verkrijgbaar voor elk budget en eindig je toch weer met een 3-Serie of 5-Serie.

Maar wat nou als er daarnaast nog ruimte in de portemonnee en in de garage is voor iets leukers? In dat geval zijn deze twee bleppers op Marktplaats wellicht een goede optie. In de ene hoek hebben we een zwarte Alfa Romeo 4C coupé. Het is een van de drie 4C’s die momenteel op Marktplaats staat en ook nog eens de goedkoopste. Hoewel de vraagprijs van 85K fors is in vergelijking met wat er bijvoorbeeld in Duitsland te scoren valt.

De 4C is een carbon middenmotor flitser die qua techniek in staat moet worden geacht dagelijks bruikbaar te zijn. Ondanks het exotische materiaal waaruit de auto is opgebouwd, is de motor immers ‘gewoon’ de circa 1750 cc grote vierpitter die ook in onder andere de laatste 159-jes en Brera’s zat. Verder is het echter wel echt een (brede) lage sportwagen met weinig comfort en weinig ruimte. Dus een echte daily is het niet, maar qua kosten zou het in ieder geval relatief overzichtelijk moeten zijn.

Belangrijker is dat de 4C episch fraai is. In het echt is ‘ie nog veel mooier dan op de plaatjes. Het is eigenlijk ook een Maserati die uiteindelijk een Alfa-badge kreeg. Dit exemplaar uit 2016 heeft de originele ‘insectenoog’ koplampen. Die zijn niet heel fraai, maar horen er eigenlijk wel op. Met de kleurencombinatie kan je niet fout gaan. Die is op wat rode frutsels na min of meer hetzelfde als die van de competitie in de andere hoek.

Daar staat namelijk een heuse black on black Ferrari 360 Spider. Die is uiteraard een generatie (of twee) ouder dan de 4C. Maar heeft wel een heuse hoogtoerige V8 onder de kap. Net als de Alfa is het natuurlijk een middenmotor. De Alfa klinkt voor een vierpitter ‘best leuk’, maar haalt het natuurlijk niet bij het geluid van deze achtpitter. Die je ook nog eens extra goed kan horen vanwege het open dak.

De Fezza heeft wat meer ervaring (87.000 km ten opzichte van 17.000) en is iets duurder in het gebruik. Minimaal qua verbruik en dergelijke, maar ongetwijfeld ook qua onderhoud. Hoewel dat vanaf de 360 fameus wat beter voor elkaar is dan bij de F355. Dat is echter hetzelfde als zeggen dat een boete voor hatelijk traineren links blijven hangen (280 Euro) goedkoper is dan een boete voor adequaat reageren rechts inhalen (310 Euro). Echt voordelig is het allebei niet.

De vraagprijs van de Fezza bedraagt 79.740 Euro. Praktisch hetzelfde dus als de Alfa. Dat maakt de keuze er niet makkelijker op. Ondergetekende zou waarschijnlijk toch de Alfa doen. Maar dan verslagen worden door een gevoel van twijfel als de 360 voorbij komt. Misschien dan toch maar de Ferrari. Het is immers een Ferrari. Of nou ja, die Alfa is moderner en van carbon en een toekomstig icoon. De Alfa dus. Of…Nee, de Alfa. Oké we doen allebei. Dinsdag. Na die Eurojackpot. Het wordt immers toch een keer tijd dat die naar mij toekomt met al dat belachelijk moreel handelen altijd maar. Of heb jij er nog meer recht op? Laat het weten, in de comments!