Tesla en de prijzen: dit betaal je vandaag voor een nieuwe

Alles dat je over de prijzen van een nieuwe Tesla moet weten, vindt je hier.

Tesla heeft de laatste tijd weer het een en ander veranderd aan zijn aanbod. Het is logisch dat een automerk van tijd tot tijd het een en ander aanpast aan zijn catalogus, maar Tesla spant op dit gebied de kroon. Het is dermate wispelturig dat bepaalde uitvoeringen van de ene op de andere maand uit het gamma kunnen verdwijnen, om over lakkleuren e.d. maar niet te spreken.

Zo is deze week bij zowel de Model S (rijtest) als de Model X (rijtest) de onlangs toegevoegde Standard Range-uitvoering alweer geschrapt. Daarbij heeft Tesla enkele prijswijzigingen doorgevoerd, waardoor bepaalde configuraties (zoals de Model 3 Performance) voortaan goedkoper zijn. Ook blijkt die nieuwe witte basiskleur tóch niet te arriveren – in plaats daarvan wordt de voorheen minstens 1.600 euro dure Pearl White Multi-Coat standaard op een Tesla geleverd.

Kortom: soms kan het de consument iets teveel worden, al die verwarrende berichten. In een poging voor opheldering te zorgen, heeft Autoblog uitgezocht wat een Tesla vandaag de dag nu eigenlijk kost.

Model 3

Configuratie:

Standard Range Plus, 409 km range: 47.800 euro

Long Range, 560 km range: 58.300 euro

Performance, 530 km range: 63.990 euro

Kleuren:

Pearl White Multi-Coat: standaard

Solid Black: 800 euro

Midnight Silver Metallic: 1.050 euro

Deep Blue Metallic: 1.050 euro

Multi-Coat Red: 2.100 euro

Velgen:

18″ Aero: standaard

19″ Sport: 1.600 euro

Interieur:

Zwart: standaard

Zwart en wit: 1.050 euro

Autopilot:

“Volledig zelfrijdende besturing”: 6.400 euro

Model S

Configuratie:

Long Range, 610 km range: 87.800 euro

Performance, 590 km range: 104.700 euro

Kleuren:

Pearl White Multi-Coat: standaard

Solid Black: 1.050 euro

Midnight Silver Metallic: 1.600 euro

Deep Blue Metallic: 1.600 euro

Multi-Coat Red: 2.700 euro

Velgen:

19″ Lichtmetaal: standaard

19″ Sonic Carbon Slipstream: 1.600 euro

21″ Sonic Carbon Twin Turbine: 4.800 euro

Interieur:

Zwart: standaard

Zwart en wit: 1.600 euro (alleen voor Long Range)

Crème: 1.600 euro (alleen voor Long Range)

Autopilot:

“Volledig zelfrijdende besturing”: 6.400 euro

Model X

Configuratie:

Long Range, 505 km range: 93.600 euro

Performance, 485 km range: 109.800 euro

Kleuren:

Pearl White Multi-Coat: standaard

Solid Black: 1.050 euro

Midnight Silver Metallic: 1.600 euro

Deep Blue Metallic: 1.600 euro

Multi-Coat Red: 2.700 euro

Velgen:

20″ Lichtmetaal: standaard

20″ Slipstream (tweekleurig): 2.100 euro

21″ Onyx Black Turbine: 5.900 euro

Interieur:

Zwart: standaard

Zwart en wit: 1.600 euro (alleen voor Long Range)

Crème: 1.600 euro (alleen voor Long Range)

Vijfzitter: standaard

Zeszitter: 6.400 euro

Zevenzitter: 3.200 euro

Autopilot:

“Volledig zelfrijdende besturing”: 6.400 euro

Beeld: blauwe Tesla Model 3 op gele platen, door @SEBA