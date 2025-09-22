Mercedes G-Klasse krijgt concurrentie uit Korea!

Naast BMW wil er nog een merk concurreren met de G-Klasse.

De G-Klasse is gouden handel voor Mercedes en intussen doet Land Rover ook goede zaken met de Defender. Daarom zijn er meer merken die een graantje mee willen pikken van deze markt. Zo is BMW een G-Klasse-rivaal aan het klaarstomen en Mercedes krijgt nu ook concurrentie uit Korea.

Genesis – het luxemerk van Hyundai, niet de band – heeft namelijk bevestigd dat ze met een off-road vlaggenschip komen. Dat klinkt als een concurrent voor de Mercedes G-Klasse en de Land Rover Defender.

Niet geheel toevallig presenteerde Genesis eerder dit jaar de X Gran Equator Concept. Dit was een grote off-roader met retrotrekjes. Of Genesis gaat voortborduren op dit design weten we niet, maar het zag er in ieder geval veelbelovend uit. Natuurlijk niet zo gaaf als de X Gran Coupé en X Gran Convertible, maar voor het type auto is de Gran Equator heel goed gelukt.

Het interieur van de concept car is ook niet te versmaden, al is het duidelijk nog niet productierijp. Het interieur van de Gran Coupé en Convertible was dat wel, en oogde zeer fraai. Op dat vlak kan Genesis zeker punten scoren ten opzichte van de concurrentie.

Als de auto komt, is het maar zeer de vraag of ‘ie naar Nederland komt. Genesis gaat weliswaar in 2026 in Nederland gelanceerd worden, maar dat betekent nog niet dat ze alle modellen gaan voeren. Lexus levert in de VS ook een luxe off-roader (de GX), terwijl die hier in Europa niet te krijgen is.

Desondanks zijn we benieuwd wat Genesis allemaal in petto heeft. Aan ambitie lijkt het niet te ontbreken bij de Koreanen en de concept cars smaken absoluut naar meer.