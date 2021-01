Mercedes A250e duurtester - afscheid en conclusie - Autoblog.nl

Plug-in hybride benzine is steeds vaker het logische alternatief voor een benzinevariant. Wij reden 3 maanden A250E, tijd voor een afsluitingsvideo

De Mercedes A250E was onderdeel van onze Autoblog Garage. In de Autoblog Garage artikelen lees je over de auto’s van de redacteuren en de duurtesters die we ter beschikking hebben van importeurs. Op dit moment vind je in de Garage:

Eerdere verschenen de volgende artikelen in Autoblog Garage van deze A250E duurtester

De A250E is inmiddels terug naar Mercedes-Benz Nederland.