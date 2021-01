Prijs Peugeot 508 PSE met 360 pk bekend! - Autoblog.nl

We hebben de prijs van de Peugeot 508 PSE voor je!

Er zijn soms van die auto’s waar wij als petrolheads heel erg naar uitkijken. Uiteraard zijn dat de snellere, duurdere en prestigieuzere modellen. Nu is de prestige niet zo relevant, als het goed van zijn plek komt en leuk stuurt is het al goed.

Mede daarom keken we enorm uit naar de Toyota GR Yaris, Volkswagen Golf GTI Clubsport en Alpine A110S, bijvoorbeeld. Ook de Peugeot 508 PSE is zo’n auto. De snelle Peugeot wordt gebouwd door de dames en heren die ook verantwoordelijk waren voor de Peugeots 208 GTI by Peugeot Sport, 308 GTI Performance en RCZ-R. Alledrie zijn dat buitengewoon geslaagde rijdersauto’s.

Specificaties 508 PSE

Voor wie het uitgebreide 508 PSE-artikel heeft gemist, een korte samenvatting. Het is het topmodel van de 508-reeks en simpelweg het snelste serieproductie-model van Peugeot. De auto heeft drie motoren: een 1.6 liter viercilinder met turbo (met 200 pk), een elektromotor op de vooras (110) én een elektromotor op de achteras (met 113 pk). Het systeemvermogen is 360 pk en het systeemkoppel is 520 Nm. Van 0-100 km/u sprinten duurt 5,2 seconden, de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Prijs Peugeot 508 PSE

Dan zullen we je niet langer in spanning houden. Want wat is nu de prijs van de ideale auto voor Daniel Morales en Emillien Coutant-Kerbalec? De prijs van de Peugeot 508 PSE bedraagt 70.700 euro. Voor dat geld heb je de Berline. De PSE wordt ook als SW geleverd, de prijs voor die uitvoering is 72.300 euro.

Standaarduitrusting

Bij de prijs van de Peugeot 508 PSE zit een hoop standaard inbegrepen. Zo is bijvoorbeeld metallic lak standaard. Ook uitgebreide 3D-navi, Drive Assist, Active Suspension Control, Night Vision, Focal hifi-systeem, elektrische sportkuipen, Park Assist en nog een hoop gadgets zitten er allemaal standaard op. Sterker nog, er zijn maar een paar opties mogelijk. De speciale lakken Noir Perla (900 euro) of Blanc Nacré (1.050 euro), panoramadak (1.300 euro) en een on-board charger (300 euro) zijn de enige opties die mogelijk zijn.

Prijzen concurrentie Peugeot 508 PSE:

Nu de prijs van de Peugeot 508 PSE bekend is gemaakt, kijken we meteen even naar de concurrentie. We kijken even naar snelle stekker-sedans. Qua prestaties is de Peugeot de BMW en Mercedes met gemak de baas. Ook de uitrusting is beter voor elkaar in de Fransoos. De lage prijs van de Mercedes is nog die van vorig jaar (op dit moment staat de C niet in de configurator).

De meest directe concurrent voor de 508 PSE is zonder meer de Volvo S60 T8 Polestar Engineered. Die heeft iets meer vermogen en koppel, maar is begrensd op 180 km/u. Ook voorzien van een stekker is de Tesla Model 3 Performance, die qua prestaties gehakt maakt van zijn concurrenten.

BMW 330e M Sport (G20) (€ 61.390,07)

Mercedes-Benz C300e Business Solution AMG (€ 52.295)

Volvo S60 T8 Polestar Engineered (€ 63.995)

Tesla Model 3 Performance (€ 64.580)

Peugeot 508 PSE (€ 70.700)

















Conclusie

De prijzen van de Peugeot 508 PSE zijn niet mals in vergelijking met de concurrentie. Wel moeten we erbij aantekenen dat de 508 helemaal door zijn assen zakt van de uitrusting. Met name de BMW en Mercedes-Benz zijn best wel kaal uitgerust. Bij de Tesla zijn er nauwelijks opties mogelijk om ‘m naar wens aan te kleden. Wat dat betreft lijkt de S60 Polestar Engineered de grootste concurrent. We verheugen ons nu al op de rijtest!