Volvo maakt nieuwe modellen met één aanpassing veel mooier

Een noodgedwongen verandering waar klanten op zaten te wachten.

De lancering van de Volvo EX90 ging niet vlekkeloos. De productiestart kwam later dan gehoopt. Toen de SUV eenmaal bij klanten was, bleek de auto nog vol met kinderziektes te zitten wat leidde tot grote irritatie bij sommige klanten. Die problemen lijken te zijn opgelost, maar nu heeft Volvo alweer een nieuw probleem. De levering van de lidar-systemen laat op zich wachten. De leveringsproblemen hebben zo hun voor- en nadelen.

Volvo zegt sorry tegen klanten die een EX90 of ES90 van het modeljaar 2026 hebben besteld. Zij krijgen een elektrische Volvo met lidar-systeem, maar zullen pas later hun Volvo kunnen ophalen. ”De leveringsbeperking van de lidar heeft gevolgen voor een aantal lopende klantorders. Als je hierdoor wordt getroffen, neemt Volvo Cars rechtstreeks contact met je op”, zegt Volvo.

Het voordeel van de leveringsproblemen

Voor nieuwe klanten springt Volvo handig om met het euvel. Nu de lidars op zich laten wachten, biedt Volvo de twee EV’s aan zonder lidar. Volvo zegt dit te doen ”om aan de vraag van klanten te voldoen en vanwege het beperkte aanbod van lidar-hardware”. De productie van lidarloze EV’s begint dit jaar al, zegt Volvo wat erop wijst dat het merk al van plan was om de ES90 en EX90 zonder lidar te gaan aanbieden. Het tekort aan hardware versnelt dit proces.

Een geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen, want qua veiligheid heb je het systeem niet zozeer nodig. Dit bevestigt Volvo: ”De EX90- en ES90-auto’s voldoen aan de veiligheidsnormen van Volvo Cars en bieden een rijhulpsysteem van een hoog niveau.” Ook zonder de sensor.

Nog fijner: je ES90 of EX90 wordt er een stuk knapper van. De puist, uitstulping of het taxibordje dat vlak boven de voorruit zit, verdwijnt. In de configurator vinden we al beelden van de Volvo’s zonder het lidar-systeem. Ziet er een stuk beter uit, toch? Lekker clean, precies zoals de Zweden het graag willen zien.