Mercedes presenteert goedkopere CLA-instapper (maar er is een nadeeltje)

Net voordat BMW een grote metamorfose doormaakte, pakte Mercedes zijn kans om de nieuwe EV-strategie te showen met de nieuwe CLA. De receptie was positief: de CLA is duidelijk een Merc en kan ook nog eens geweldige specificaties overleggen. Ook na de rijtest zijn we overwegend positief over de kleinste Mercedes van dit moment.

Wat we nog misten, was een betaalbaarder instapmodel. Daarover komt Mercedes nu met goed nieuws. Het basismodel, de CLA 200, gaat in de verkoop! Het merk spreekt nu alleen nog over de CLA 200 Sedan, wat erop duidt dat er voorlopig nog geen instap-Shooting Brake in de verkoop gaat. Daarnaast verschijnt er nu alleen nog de volledig elektrische CLA 200 in de prijslijst en dus nog geen hybride.

Specificaties van de CLA-instapper

De goedkopere nieuwe CLA krijgt één elektromotor die zijn vermogen naar de achterwielen stuurt. Het vermogen is 224 pk en het koppel 335 Nm. Voor de beeldvorming: de 250 heeft 272 pk en de 350 heeft 354 pk. Binnen 7,5 seconden zit je aan de 100 km/u in de goedkoopste CLA en de topsnelheid is 210 km/u.

In de vloer ligt een 58-kWh batterij. Daar haalt de CLA 540 kilometer aan rijbereik uit. Opladen kan vervolgens met maximaal 200 kW. Wanneer je dat doet kun je in 20 minuten van 10 naar 80 procent opladen. Hang je hem thuis aan de 11 kW AC-lader dan duurt het 6,5 uur voordat de batterij van helemaal leeg naar helemaal vol is.

De Mercedes CLA 200 in de configurator

Anders dan bij andere EV’s – *kuch Model Y Standard * kuch – blijft het uiterlijk van de CLA overeind. Er zit nog steeds standaard een groot panoramadak op, net als de verlichte grille en gedeeltelijk verlichte Mercedes-ster. De led-koplampen van de duurdere versies komen ook gewoon mee. De standaard velgen zien er wel wat goedkoop uit, dus ik zou een paar honderd euro bijleggen om die te omzeilen. Aan de binnenkant heb je ook gewoon comfortstoelen met stoelverwarming, MBUX-navigatie en een stuur met lederen bekleding.

Het nadeel voor de komende tijd

Een van de punten waarom je hier terecht bent gekomen, heb ik nog niet aangestipt: wat gaat ‘ie kosten dan? Nou, dat weten we nog niet. De CLA 200 verschijnt nu wel al in de configurator in Duitsland en België, maar nog niet bij ons. Na navraag vertelt Mercedes Nederland aan Autoblog.nl: ”De Nederlandse prijzen van de CLA 200 zullen in de eerste helft van november bekend worden. Vanaf dan is de auto ook in de configurator te vinden.” Wij Hollanders moeten dus nog even geduld hebben.

De prijzen in Duitsland en België geven wel al een indicatie van wat de Nederlandse prijs ongeveer gaat zijn. In Duitsland betaal je tenminste € 49.420,70 voor de instapper. Dat is bijna € 6.500 goedkoper dan de uitvoering erboven. In België kost de CLA 200 minimaal € 49.610. De 250 kost er ongeveer € 5.500 meer.

Hier in Nederland hebben we alleen de 250+ Launch Edition om te configureren. Die kost tenminste € 58.253. Halen we vervolgens de prijsverschillen bij onze buren daarvan af, dan komen we uit op een prijs rond de € 52.000. Of zou het Mercedes Nederland lukken om net onder de 50k te duiken?

Zodra we het antwoord hebben, delen we het met je. Wat denk jij: gaat de instapper nóg hogere ogen gooien dan zijn betere en duurdere grote broer?