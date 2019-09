Tesla Model S is op dit circuit alvast de snelste

In the pocket.

Met de onthulling van de Porsche Taycan voelt Elon Musk, CEO van Tesla, de behoefte zijn spierballen te rollen. De Tesla Model S mag dan ondertussen alweer jaren oud zijn, met de juiste aanpassingen moet hij op de Nürburgring gemakkelijk korte metten kunnen maken met de nieuwe elektrische auto van Porsche. In zekere zin doet de Amerikaanse autofabrikant hiermee “een Koenigsegg”.

Alvorens Tesla met de speciale Model S probeert het beoogde ronderecord te vernietigen op de Nordschleife, heeft het een soortgelijke Model S losgelaten op Laguna Seca. Op het iconische circuit, gelegen in een ruw Californisch landschap, heeft een Model S het ronderecord voor vierdeursauto’s geclaimd. Dit meldt Elon Musk op Twitter.

Model S just set record for fastest 4 door ever at Laguna Seca, video tmrw — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2019

Hoewel niet bekend is hoe snel de Model S precies over het circuit is gereden, kunnen we aan de hand van het huidige record afleiden welke tijd hij in ieder geval neergezet moet hebben. De Model S zal tenminste een tijd van 1:37,5 gereden moeten hebben om het record, dat tot deze week op naam stond van de Jaguar XE SV Project 8, te breken.

Meer informatie zal ongetwijfeld spoedig volgen, daar Elon Musk heeft aangegeven dat er deze week nog een video zal volgen. Binnenkort zal de Tesla Model S zich wagen aan de Nordschleife. De auto staat al bij het circuit en heeft ook al enkele ronden gereden, maar tot een recordpoging is het vooralsnog niet gekomen.