Oude bekende als verkooptopper in juni 2025

Het is de eerste dag van juli en dat betekent verkoopcijfers van juni 2025. De nummer 1 is terug van weggeweest!

Ja het is zomer! Juli is begonnen, de mussen vallen dood van het dak en de verkoopcijfers van juni 2025 zijn binnen. Ik val meteen met de deur in huis, want de meest geregistreerde auto van juni 2025 is een oude bekende, op nummer 1 staat namelijk de Tesla Model Y!

Nu maakt één zwaluw nog geen zomer, maar zou Tesla er dan weer bovenop zijn in ons land? De bromance tussen Elon Musk en Donald Trump is over en Tesla kruipt kennelijk uit het verdomhoekje.

De toppers van juni

Als we even naar de top 5 kijken dan zien we dat die door twee merken wordt gedomineerd. Tesla en Kia. De magie van de EV3 is kennelijk voor nu wat minder dan de afgelopen maanden en de Kia Picanto blijft onveranderd goed verkopen.

Op nummer 3 dus de Model 3. Ook gewoon hoog in de lijst. Die staat op de nominatie om te worden vernieuwd, maar is dus ook nu gewoon nog populair in ons land.

# Merk/model Aantal Marktaandeel 1. Tesla Model Y 1.250 3,61 % 2. Skoda Elroq 979 2,83 % 3. Tesla Model 3 749 2,16 % 4. Kia Picanto 738 2,13 % 5. Kia EV3 657 1,90 %

Toch wel knap van Tesla, want in mei 2025 stond de Model 3 niet in de top 5 en de Tesla Model Y haalde met 648 registraties net plek 4.

Wat valt er verder op in de verkoopcijfers van juni?

Nog een paar random zaken die uit de cijfers blijken? Nou, volledig willekeurig, er zijn in juni 2025 bijvoorbeeld twee stuks van de Lamborghini Revuelto op kenteken gegaan. We zijn een Rolls-Royce Cullinan rijker en driemaal een Ferrari SF90.

Vinfast wist nul auto’s te verkopen en van de Lancia Ypsilon gingen er zeven op kenteken. Relatief nieuwe merken als Xpeng en Zeekr wisten respectievelijk 67 en 150 auto’s te slijten. Kent u de Voyah Free? Twee mensen in Nederland kochten er in juni eentje.

Mag je weer een Tesla kopen?

Betekenen de cijfers van juni 2025 dat je weer een Tesla mag kopen? Elon Musk lijkt wat uit de picture verdwenen en zet zich nu weer af tegenover Trump. Misschien zorgt dat ervoor dat hij weer in het deugende rijtje terecht komt.

Uiteindelijk denken wij dat de Nederlanders gewoon kiezen voor hun portemonnee en als de aandacht rondom het persoontje van Musk is gaan liggen dan kopen alle Nederlanders kennelijk weer gewoon een Tesla. Benieuwd of de trend doorzet in Nederland. En of Europa volgt natuurlijk…