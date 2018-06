‘Opel staakt productie van twee modellen’

De een is logisch, de andere toont aan dat we massaal aan de crossover gaan.

De overname van PSA en Opel begint telkens meer door te dringen in de showrooms. Zo zijn de Opel Crossland X en Grandland X SUV’s die gebouwd zijn op een PSA-platform. Zo staat de Crossland op dezelfde bodemplaat als de Citroen C3 Aircross en Peugeot 208, terwijl de Grandland X duidelijke (technische) overeenkomsten vertoont met de Citroen C5 Aircross en Peugeot 3008. Fijn: er komen dus nieuwe modellen bij. Slecht nieuws: er verdwijnen ook twee modellen. Van de eerste is het vrij logisch, de tweede is zeer opmerkelijk. We hebben nog geen definitief bericht van Opel, maar aangezien de bronnen uit Spanje als Groot-Brittannië vrij hoog staan aangeschreven, lijkt het een inkoppertje.

1. Opel Astra GTC

Deze konden we zien aankomen. De Opel Astra GTC was gebaseerd op de vorige Astra, terwijl de nieuwe er al een tijdje is. Bij gebrek aan interesse in driedeurs uitvoeringen krijgt de GTC geen opvolger. Op zich niet zo heel raar dus, wel jammer. Persoonlijk kon ik de Astra GTC wel waarderen, met name in OPC-uitvoering een enorm dikke auto. Van deze generatie zijn er 40.000 exemplaren van verkocht. Strikt genomen bijzonder laag voor een driedeurs hatchback, maar als sportieve coupé best een aardig aantal. De meeste GTC’s zijn vrij complete uitvoeringen met grote motoren. In Nederland was de GTC op het laatst leverbaar als OPC, maar deze verdween met stille trom van de prijslijsten.

2. Opel Zafira Sports Tourer

De Zafira Sports Tourer is een grotere verrassing. De auto is nog niet eens zo heel erg lang op de markt, de derde generatie werd in 2011 geïntroduceerd. Sterker nog, bijna precies twee jaar geleden werd de auto nog voorzien van een vrij forse facelift. Normaliter kan een model dan nog drie of vier jaar mee, maar de verkopen in dit marktsegment zijn dermate gekelderd dat het geen zin meer zou hebben om de Zafira in productie te houden. De eerste generatie was een enorm populaire auto, in 2001 werden er meer dan 15.000 van verkocht in Nederland. De laatste jaren lag dat getal veel lager. De importeur mocht blij zijn als er meer dan 1.000 Zafira’s van een setje gele platen werden voorzien.