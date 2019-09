Volkswagen ID.R tevreden thuis na succesvolle wereldreis

Kijk die glimlach.

De Volkswagen ID.R heeft een drukke periode achter de rug. De volledig elektrische raceauto uit Wolfsburg is dit jaar allerlei grote evenementen afgegaan met als enige doel het vernietigen van records. De ID.R heeft deze week eindelijk zijn rust mogen pakken in Frankfurt. Hier kan hij gezellig genieten van zijn wonderbaarlijke prestaties, onder de aandacht van het wereldpubliek.

Een korte terugblik op de drukke periode van de ID.R: de auto is begonnen op de heuvelklim van Pikes Peak. Hier sloeg Romain Dumas alle beste tijden ooit kort en klein. Vervolgens mocht diezelfde Fransman een optreden maken tijdens het Goodwood Festival of Speed. Wéér vernietigde Dumas met zijn ID.R het bestaande record. Daarna moest het EV-record van de Nürburgring eraan geloven – aan de tijd van de Porsche 919 kon niet worden getipt. Niet lang geleden vertrok Volkswagen met de hele meuk naar China, om aldaar de heuvelklim van de Tianmen Shan Big Road te overwinnen.

Hij mag dan geen geluid maken, dit is wel degelijk een verdomd indrukwekkende auto. Alle details over de wagen vind je HIER, in een apart artikel.