Autoblog advies: hippe crossover voor € 22.5k

Wat zijn de opties als je een hippe stoere, premium-crossover zoekt?

Voor het advies van vandaag gaan we op zoek naar een super-populaire auto: een premium crossover. We kunnen er grapjes (of columns) over maken, maar het zijn populaire auto’s. We leggen even kort uit waarom. Een crossover is handig met drempels, heeft een hoge instap, heeft een eenvoudige toegankelijke achterbank plus kofferruimte en natuurlijk is er het stoere voorkomen. Een crossover smoelt vaak wat stoerder dan een reguliere hatchback.

Dan het premium gedeelte. Waarom zou je dat doen? Daar zit natuurlijk een stukje merkbeleving bij. Laten we niet doen of dat niet bestaat, want bij veel producten speelt het gewoon een rol. Kijk maar naar je kleding, smartphone of dus in dit geval je auto. Ook zijn er daadwerkelijk intrinsieke voordelen aan premium producten. Omdat het zo gewild is, valt de afschrijving in verhouding erg mee. Ook zijn vaak de interieurs een stuk verzorgder qua gebruikte plastics en materialen. De afwerking staat ook op een net iets hoger niveau. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, maar vaak is het wel zo. Ook kun je bij premium producten bizar veel opties bestellen. Inderdaad, sommige opties zouden er standaard wel op mogen zitten, maar vaak zijn er ook veel specifieke opties mogelijk. Denk aan een grote keuze qua bekledingen, lakkleuren, velgen en accessoires.

Autoblog-lezer Gertjan is op zoek naar een premium crossover. Op dit moment heeft hij een Range Rover Sport TDV8. Een geweldige auto, maar de vaste lasten zijn bijzonder hoog. Er moet dus een auto komen waarvoor geen vrachtwagenrijbewijs vereist is. De auto van de vrouw van Gertjan gaat er overigens ook uit. Zij rijdt een Fiat 500. Nou ja, rijdt. Zowel Gertjan als zijn vrouw werken beide vanaf huis, dus die auto wordt bijna niet gebruikt. Er moet één auto voor in de plaats komen. Zelf hebben ze al zitten kijken naar een Audi Q3 bijvoorbeeld. Maar zijn er nog meer opties? Hieronder staan de wensen en eisen van Gertjan keurig in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Range Rover Sport TDV8 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: € 20.000, € maximaal 22.500 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Van 2 auto's naar 1 Gezinssamenstelling: Ik en mijn vrouw Voorkeursmerken /modellen: BMW, Audi, MINI No-go modellen / merken: Opel, Ford, Koreaans en dergelijke

Wat mis je door de no-go’s?

Opel was er relatief laat bij met de crossovers (Grandland X en Crossland X). Prima auto’s, maar nu nog duidelijk boven het budget. Bij Ford mis je wel een auto en dat is de Kuga. De eerste generatie Kuga is een bijzonder goede en fijn rijdende auto. Op de hoge nieuwprijs na is het lastig om een minpunt aan deze auto te vinden. In vergelijking met een Audi is de wegligging (veel) beter, de motor betrouwbaarder, de prijs-kwaliteit houding veel gunstiger en het uiterlijk sportiever. In het budget zijn er ook prima exemplaren te vinden, sommige zelfs met een epische vijfcilinder. Het interieur van de Kuga is on-Ford goed. Kortom, staar je niet blind op badges, dit is de beste auto in de klasse waarin je zoekt.

Audi Q3 2.0 TFSI quattro S-Line (8U)

€ 21.500

2012

95.000 km

Toen de Audi Q3 net geïntroduceerd werd, vroegen we ons allemaal af: wie gaat dit kopen? Heel erg veel mensen, zo zou blijken. De Q3 was voor velen een ideale auto. De compacte crossover heeft op zich ook wel zijn kwaliteiten. Het is alleen lastig om een punt te bedenken waarop de Q3 beter scoort dan bovenstaande Kuga. Ah, het navigatiesysteem van de Audi is véél prettiger in het gebruik. Nu was dat een peperdure optie, dus grote kans dat het er niet op zit. Qua rijden is het niets bijzonders. Hoepel je naar links, dan gaat de auto naar links. Stuur je naar rechts, doet de auto dat ook. Tot zover de rijbeleving. Ze zijn tweedehands behoorlijk prijzig, dus je kunt alleen kiezen uit vroege exemplaren. Die 2.0 TFSI motoren kennen hun issues met de schraapveren, dus check dit aankoopadvies even. Dankzij de vier ringen is het een auto die zijn waarde goed vast houd en sommige zijn zeer luxe uitgerust met opties die je normaliter op een A6 of groter ziet.

Mercedes-Benz GLA 200 Urban (X156)

€ 22.500

2014

85.000 km

Bij de Mercedes-Benz GLA vraag je je bijna af wat er zo crossover aan is. Van een afstandje lijkt het wel een reguliere C-segment hatchback. Zet ze naast elkaar en je merkt dat de GLA een fijnere instap heeft en een stukje hoger is, ook de bodemspeling is een stukje groter. Heel erg ruim is de GLA niet, maar het interieur is vrij praktisch. Voorin zit je overigens prima, dus wat dat betreft voldoet het perfect aan de gestelde eisen. Qua rijden is de beweeglijke GLA stiekem iets leuker dan de statische A-Klasse, wie had dat gedacht? De Mercedes-Benz badge is heel erg premium en je rijdt (nog) in een model dat nieuw verkocht wordt. Nadelen? Ze zijn lastig in het budget te vinden en de prestaties houden niet echt over. Het gewicht van minder dan 1.300 kilogram is dan wel weer gunstig.

BMW X1 sDrive20i Upgrade Edition (E84)

€ 21.950

2013

75.000 km

Als het om autorijden gaat, dan is de deze X1 van na de facelift een hele goede optie. De eerste generatie X1 is een beetje een vreemde eend in de bijt. Veel auto’s in deze klasse zijn een opgepompte C-segment hatchback. Zo niet de X1, dat is eigenlijk een verkleinde en opgehoogde 3 Serie van de E90 generatie. In deze uitvoering, met de relatief pittige ’20i’ motor en sDrive-achterwielaandrijving heb je de beschikking over prettige rijeigenschappen. Het interieur is echter bovengemiddeld krap voor deze klasse. De afwerking in het interieur is meer dan in orde, maar het materiaalgebruik is ‘meh’. Zeker bij niet al te luxe uitgeruste exemplaren is de sfeer zo gezellig als een Oekraïens fastfood restaurant.

MINI Countryman Cooper S John Cooper Works ALL4 (R60)

€ 21.500

2012

55.000 km

Wil je een compleet andere ervaring dan de X1, maar wel iets BMW-gerelateerds, dan is de MINI Countryman een uitstekende keuze. De auto is al jarenlang ‘hip’. Sterker nog, sinds 2001 zijn MINI’s erg populair en dat is eigenlijk altijd zo gebleven, erg knap voor een retro-design object. In het budget kun je van alles vinden. Zo zijn er voldoende jonge Countryman Cooper modellen te vinden van een paar jaar oud. Maar als je iets verder scrollt, dan zie je ook iets oudere JCW’s voorbij komen. Deze hebben maar liefst 218 pk en zijn vaak erg compleet uitgerust. Ook is de instap relatief hoog. Zijn er ook nadelen? Ja, dit rijdt niet als een BMW en ook niet als een MINI. Het rijdt als een hoge, relatief zware (meer dan 1.400 kg) hatchback. Wat het eigenlijk ook is. Als laatste kent de auto de nodige aandachtspunten, wellicht iets meer dan je zou verwachten. Maar ja, dat premium gelijk staat aan betrouwbaar is natuurlijk een misvatting.

Mazda CX-5 2.0 SkyACTIV SkyLease GT-M AWD (KE)

€21.750

2013

70.000 km

Ja, we weten het. Een Mazda wordt niet direct gezien als ‘premium’. De auto doet denken aan de Ford Kuga. Het interieur schurkt tegen premium aan. Het is zeer verzorgd, zeker bij de sport-luxe GT-M uitvoering kom je niets te kort. De meeste exemplaren in het budget hebben duidelijk minder kilometers gelopen dan bij de concurrentie. De 2.0 motor levert in combinatie met AWD 160 pk, wat meer klinkt dan dat het is. Het is voldoende, maar het houdt niet over. Ook het feit dat het koppel laat geleverd wordt, betekent dat je flink toeren moet maken. Je kunt ook kiezen voor een 2.0 met voorwielaandrijving. Die is niet alleen lichter, maar levert ook 5 pk méér. Die kun je dan alleen weer niet in GT-M trim krijgen. Je kan niet alles hebben in dit leven. Qua betrouwbaarheid staat de auto zéér hoog aangeschreven. Grootste issue kan eventueel een niet functionerende kachel zijn. Dat was het wel.

Peugeot 3008 Allure 1.6 THP

€ 22.000

2015

50.000 km

Jazeker, dit Peugeot hangbuikzwijn wordt vandaag aangeraden. Laten we beginnen met het uiterlijk: het is geen ‘mooie’ auto, maar laten we eerlijk zijn, dat zijn wel meer auto’s uit dit lijstje niet. Ook is het niet een stoere SUV, het is een beetje een vreemde brei qua lijnen. Deze Peugeot is eigenlijk het automobiele equivalent van Meindl wandelschoenen. Het ziet er niet uit, maar dat interesseert je niets omdat het comfort zo hoog is. De 3008 is namelijk een heel fijne auto. De 1.6 motor is voldoende sterk, maar ook prettig qua koppelafgifte. Het onderstel heeft iets in de verte van scherpte, maar is voornamelijk ontwikkeld om oneffenheden voor je weg te filteren. Het interieur is opgetrokken uit verrassend fraaie materialen en ook de afwerking is redelijk voor elkaar. Nog een voordeel is dat er zat post-facelift exemplaren met rijke uitrusting te vinden zijn.

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4-Motion R-Line (5N)

€ 21.000

2012

90.000 km

De Tiguan is de Volkswagen-versie van de Audi Q3. De auto’s delen dezelfde bodemplaat en aandrijflijn. De rijervaring is dus grotendeels hetzelfde, ware het niet dat in dit geval de Tiguan 211 pk heeft. Daarmee zou je het kunnen zien als een soort ‘GTI’-uitvoering, zeker in combinatie met het R-Design exterieurpakket. Dat is het niet, het rijdt op zich prima, maar bovengemiddeld sportief is het allemaal niet. Het faceliftmodel in R-Line uitvoering smoelt bovengemiddeld goed, alhoewel dat natuurlijk relatief is. Het is een Volkswagen, dus niet zo premium als een Audi, maar toch is het lastig om te zien waar de Volkswagen onder doet voor de Audi. Deze uitvoering is vrij zeldzaam in het budget, mindere 1.4 TSI of non R-Lines zijn eenvoudiger te vinden, maar aanzienlijk minder leuk. Check hier het aankoopadvies van de Tiguan.

YOLO: Nissan Juke Nismo RS (YF15)

€ 23.950

2016

21.500 km

Zoals Jan Boskamp zou zeggen: “Ah, een Joekie!”. Als je echt een originele auto wil, moet je niet verder kijken. Het is een vreemde brij van veel vermogen, bijzondere hardware en een erg opmerkelijk uiterlijk. Deze Nismo-variant van de Juke (aankoopadvies) heeft sportkuipen, 19″ wielen en opvallende bodykit. Ook heb je 218 pk onder de rechtervoet, de transmissie is een automaat met dubbele koppeling. Eigenlijk is dit een Clio R.S. Trophy met een hoge instap. Die hoge instap was vereist, daarom opteren we vandaag voor de Nismo Juke (RS). Ze zijn wat lastig te vinden, een ‘gewone’ Nismo Juke is eenvoudiger. Maar de exemplaren die er staan zijn allemaal relatief jong en hebben weinig kilometers op de teller staan. Qua betrouwbaarheid hoef je je ook niet al te veel zorgen te maken. Sommige exemplaren hebben nog gewoon fabrieksgarantie.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!