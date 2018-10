Coca Cola begrijpt geen snars van Formule 1

Of begrijpen ze het juist héél goed?

Zojuist heeft het Formule 1-team van McLaren bekendgemaakt dat ze de rest van het jaar met een nieuwe sponsor zullen rijden. De Britse equipe heeft lang gezocht naar nieuwe bedrijven die zich aan hen willen verbinden, maar tot op heden hebben ze hiermee weinig succes gekend. De auto is gedurende het jaar vrij kaal en vooral erg oranje geweest. Dit verandert vandaag, want de komende races gaan de Britten met Coca Cola in zee.

Zodoende heeft de CEO van McLaren Racing, motorsport-marketing-magnaat Zak Brown, eindelijk zijn vaardigheden aan de Formule 1-wereld kunnen bewijzen. De Amerikaan heeft het voor elkaar gekregen een deal op te strijken met dé frisdrankgigant van de wereld. Een noemenswaardige ontwikkeling voor beide bedrijven. Zoals gezegd kan McLaren, dat de afgelopen jaren sponsor na sponsor verloor, best een aantal nieuwe stickers gebruiken. Zeker nu ze afgezakt zijn naar de achterste helft van het veld. Voor Coca Cola betekent het een primeur, daar het Amerikaanse bedrijf nog niet eerder in de Formule 1 actief was.

Het is niet bekend in hoeverre Coca Cola een prominente plaats krijgt. De frisdrankfabrikant is overigens niet alleen, want sub-merken Dasani Sparkling en SmartWater zullen eveneens op de auto en kleding van het Formule 1-team te vinden zijn. De sponsordeal treed per direct in werking en loopt tot het einde van het seizoen. Of het merk daarna ook nog op de auto’s van McLaren aanwezig zal zijn, is vooralsnog niet bekend.

Het is een merkwaardige stap van Coca Cola om voor McLaren te kiezen, aangezien ze zich hiermee verbinden aan een nu haast volwaardige achterblijver. Eigenlijk presteert het iconische raceteam sinds 2013 niet meer zoals we van ze gewend zijn. In de tussentijd hebben ze een aantal rookies versleten en alle bruggen met Mercedes en Honda verbrand. Aan de andere kant, op de een of andere manier hebben ze Fernando Alonso in alle tumult wel aan weten te houden. Laat dit nu net de een van de heetste coureurs uit de autosport zijn. Mede dankzij de Spanjaard en zijn wilde doch gecalculeerde acties krijgt McLaren nog de nodige televisietijd.

Daarbij, Fernando Alonso lijkt zich op te maken voor een overstap naar de IndyCar. Weet McLaren de frisdrankgigant voor volgend jaar niet aan te houden als sponsor in de Formule 1, dan zien we binnenkort wellicht een zekere combinatie in de Verenigde Staten, waar Alonso, McLaren en Coca Cola gezamenlijk naar de Amerikaanse raceklasse verkassen. Of lopen we nu te ver op de zaken vooruit?