“Officieel”: Verstappen op een na beste F1-coureur

De experts hebben gesproken!

Aan het begin van het seizoen kwam Liberty Media met een nieuwe manier om fans van de Formule 1 bij de sport te betrekken, door de zogenaamde Power Rankings te introduceren. Aan de hand van een puntensysteem konden een aantal experts achter de schermen bepalen welke coureurs gedurende het seizoen het best presteerden. Na 21 wedstrijden ziet de lijst er redelijk anders uit dan aan het begin.

Logisch, want er is immers voldoende gebeurd. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel waren verwikkeld in een titelstrijd, Kimi Raikkonen en Valtteri Bottas probeerden om te gaan met hun rol als tweede rijder, de Red Bull-coureurs sloegen toe waar dat kon en in de Formule 1.5 was het gevecht intenser dan dat het in jaren is geweest. Inmiddels is de balans opgemaakt en hebben de experts, de teambazen en ook wijzelf de beste coureurs op een rij gezet.

De beste coureurs van 2018:

1. Lewis Hamilton

2. Max Verstappen

3. Sebastian Vettel

4. Daniel Ricciardo

5. Charles Leclerc

6. Kimi Raikkonen

7. Valtteri Bottas

8. Fernando Alonso

9. Sergio Perez

10. Carlos Sainz

Hoewel het eindoordeel van de Power Rankings enigszins afwijkt van de onze, kunnen we ons redelijk vinden in de uitslag. Lewis Hamilton was zonder meer de beste en ook op onze lijst bezette Max Verstappen de tweede plaats. De derde plaats van Sebastian Vettel is gezien het aantal fouten dat hij heeft gemaakt discutabel en met de positionering van Ricciardo zijn wij het niet helemaal eens. Leclerc staat dankzij zijn imponerende seizoen wel op de juiste plaats, maar Raikkonen mag juist weer iets hoger. Bottas en Alonso hebben hier niets te zoeken, net als Carlos Sainz. Sergio Perez mag dan weer wel blijven. Hoe ziet jullie lijst eruit?