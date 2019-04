Volkswagen heeft trackday speeltje af voor de ‘Ring

Ze gaan toch niet valsspelen?

Zoals we allemaal weten had Volkswagen gegokt en verloren. De Duitsers dachten dat dieselmotoren met magische software wel zou werken. Dat bleek helaas niet het geval. Vervolgens moest Volkswagen halsoverkop tóch over op elektrische auto’s. Op dit moment hebben de Wolfsburgers twee elektrische auto’s in de aanbieding: de e-Up en de e-Golf.

Maar het merk heeft grotere plannen. Er komt een hele familie aan elektrische auto’s, de Volkswagen ID-lijn. Omdat ‘Volkswagen’ plus ‘elektrisch’ een nieuwe betekenis aan het woord suf geeft, is er een imagebooster om ervoor te zorgen dat we allemaal onder de indruk zijn. De vaandeldrager van de ID lijn is de ID-R.

De Volkswagen ID-R heeft het record op Pikes Peak al aan flarden gereden. De volgende uitdaging is wat groter, namelijk het ronderecord op de Nordschleife van de Nürburgring. Althans, het record voor elektrische auto’s. De NIO EP9 is tot nu toe de snelste elektrische auto op de Nordschleife: 6:45,90! Voor het referentiekader, die tijd is twee seconden sneller dan de tijd die de Pagani Zonda R in 2010 neerzette.

We maken dat vergelijk, want de Zonda R, ID-R en RP9 zijn alledrie compleet nutteloze auto’s. Ze zijn absoluut niet straatlegaal en voldoen op geen enkele manier aan welke raceserie dan ook. De Nürburgring is een compleet ander type baan dan Pikes Peak. Niet alleen omdat Pikes Peak een heuvelklim is, maar ook omdat de snelheden véél hoger liggen op de Nordschleife. Ook is de baan in Duitsland veen stuk smaller.

Hoe de Volkswagen ID-R verwant is aan alle andere toekomstige elektrische Volkswagens is lastig te bepalen. Het is elektrisch en er zit een VW-badge op. Dat was ‘m wel, waarschijnlijk. Op dit moment is Volkswagen bezig met testrondes. Je kan maar beter goed voorbereid te werk gaan, want de gemiddelde snelheid ligt boven de 180 km/u.

De Volkswagen ID-R heeft een twee elektromotoren die gezamenlijk goed zijn voor 680 pk. Het leeggewicht bedraagt slechts 1.100 kilogram. De aerodynmica van de auto is aangepast voor de Nordschleife. Zo zit er zelfs DRS op, net als bij Formule 1 auto’s. In de bochten heb je dan maximale downforce. Op de rechte stukken kan de vleugel ‘open’ gezet voor betere acceleratie op hoge snelheid. De topsnelheid is 270 km/u.