Volledig nieuwe Skoda Kamiq is meer van hetzelfde

Never change a winning formula.

Waar de line-up van Skoda tot voor kort bestond uit enkel gezinsauto’s, begon het merk een handvol jaren geleden met het aanbieden van SUV’s. De wagens kwamen er door de jaren heen in verschillende soorten en maten én kregen ieder een herkenbaar design. Hetzelfde herkenbare design, welteverstaan. Het maakt de auto’s lastig te onderscheiden, maar mislukt zijn ze allesbehalve. De volledig nieuwe Kamiq bouwt gezellig door op deze formule, waardoor we nauw moeten kijken naar de eigenlijke verschillen.

Zoals gezegd bezit de Kamiq maar weinig eigen karaktertrekken, dus is het om te beginnen een goed plan om uit te vinden waar de SUV nu precies staat, ten opzichte van de rest. De Kamiq, Skoda’s derde SUV, is tevens de kleinste van het stel (vergelijking). Met zijn lengte van 4,39 meter, breedte van 1,78 meter, hoogte van 1,59 meter en wielbasis van 2,61 meter is hij slechts centimeters compacter dan de Karoq. De Kamiq wordt gebouwd op hetzelfde platform als de Lavida en is Skoda’s kleine SUV voor China, hun grootste markt. De auto moet vooral jonge, stadse kopers aanspreken.

Het ontwerp van de Kamiq is lastig te onderscheiden van zijn grotere broers. Moeten we nu écht kenmerken aanwijzen waar we verschillen herkennen, dan komen we uit bij de voorlichten. De vorm aan de kant van de grille lijkt iets af te wijken, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De binnenzijde schijnt ‘robuust’ te zijn en vol te zitten met allerlei geinige technische snufjes, maar bekijken mogen we deze nog niet.

In het vooronder van de Kamiq blijft het eenvoudig. De wagen krijgt slechts één motor, namelijk een volledig nieuwe 1,5-liter benzinemotor die goed is voor grofweg 110 pk en 150 Nm koppel. De automatische versnellingsbak is standaard.

De Kamiq wordt woensdag in zijn volledigheid aan het publiek getoond. De auto komt niet naar Nederland.