Ook DMC aapt nu Lamborghini na

DMC brengt een tuningpakket op de markt voor de ‘nieuwe’ Porsche Panamera. Beter laat dan nooit? Of is het in dit geval andersom?

De Panamera staat niet te boek als de meest elegante auto. Het is een dikke bak in de meest letterlijke zin van het woord. Als dat het geval is, kun je er net zo goed nog een schepje bovenop doen, toch? Vanuit die gedachte is extra dikke versie van de Panamera zo gek nog niet.

Nadat DMC de vorige generatie onder handen nam, geven ze nu ook de huidige generatie een behandeling. Heel vroeg zijn ze daar niet mee. De huidige Panamera kennen we namelijk al sinds 2016. Sinds de introductie hebben al diverse tuners zich vergrepen aan de vierdeurscoupé. Denk daarbij aan Techart, Mansory en Topcar. DMC is dus een beetje spuit elf wat dat betreft.

Spuit elf of niet, DMC heeft flink werk gemaakt van hun versie van de Porsche Panamera. De creatie heeft de naam Blanco mee gekregen. Dit roept misschien associaties op met een vrij onopvallende auto, maar niets is minder waar.

Zoals we gewend zijn van tuners is er rijkelijk gestrooid met carbon fiber. De splitter, side skirts en diffuser zijn vervaardigd uit dit spul. We hebben hier echter niet te maken met gewoon carbon, nee, dit is forged carbon. Dit materiaal zagen we voor het eerst bij Lamborghini, maar het werd gretig overgenomen door Mansory. DMC maakt nu dus ook gebruik van dit materiaal.

Wat verder opvalt zijn de motorkap en natuurlijk de velgen. Deze zijn 22 inch groot en zijn afkomstig uit de schappen van het Amerikaanse ANRKY. De wielen zijn wellicht wat smaakgevoelig, maar het brons kleurt in ieder geval mooi bij de krijtkleurige lak.

Onderhuids heeft DMC ook nog wat gesleuteld aan de Porsche Panamera. Dankzij een wat ECU-modificaties, een ander luchtfilter en een nieuw uitlaatsysteem krijgt de 4S er 35 pk bij. Het vermogen van de V6 komt daarmee op 475 pk. Het koppel is gestegen van 550 Nm naar 590 Nm. Over een upgrade voor de Turbo wordt niet gesproken.

Als je jezelf wilt onderscheiden van de talloze andere Panamera’s, maar de Mansory Panamera too much vindt, dan weet je dus waar je moet zijn. Aan alleen het carbon fiber-exterieurpakket ben je omgerekend zo’n €13.450 ex btw kwijt. Dat wordt €19.350 als je voor het hoogwaardige prepeg carbon gaat.