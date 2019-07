Politie voegt 625 sterke BMW aan de vloot toe

Kijk, dat zet tenminste zoden aan de dijk tijdens een achtervolging.

Het is eigenlijk te zot voor woorden. Heel Nederland was in rep en roer toen er nieuwe politieauto’s besteld moesten worden. De Volvo’s die tot dat moment gebruikt werden, waren te oud en te langzaam. Ze werden vervangen door een lading Audi’s A6 Avant 3.0 TDI quattro. Absoluut niet verkeerd, maar gezien de voorganger ook geen exotische keuze.

Dat hebben ze in Australië wel. Daar zien we geregeld originele keuzes voorbij komen als het gaat om voertuigen voor de lokale hermandad. Ditmaal heeft de Victoria Police de beschikking gekregen over een nieuwe BMW 5 Serie. Ze hebben een net een vloot BMW’s 530d ontvangen en als augurk op de hamburger hebben ze ook een heuse BMW M5 toegevoegd.

En dan niet zomaar een M5, maar een heuse M5 Competition met 625 pk! Volgens de korpschef is de auto gekozen vanwege de xDrive vierwielaandrijving en het grote snelheidspotentieel. Zeker op de snelwegen kan het goed van pas komen. De M5 Competition van de Victoria Police wordt dan ook als highway patrol ingezet.

Natuurlijk kan het zijn dat er mensen het krankzinnig vinden dat er voor een politieauto 230.000 Australische dollars aan belastinggeld wordt aangegeven. Ze hebben in Australië vast wel een Robert Jensen die daar wat van vindt. Goed nieuws voor hen: de auto wordt uitgeleend aan de politie voor 12 maanden. In Australië worden er wel vaker gave auto’s aan de politievloot toegevoegd, zoals de Kia Stinger, McLaren 650S en Honda Civic Type-R.