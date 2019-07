Deze superluxe SUV heeft twee interieurs

Met slechts één interieur maak je niet meer de blits tegenwoordig.

Die hele BPM-hausse van onze overheid zorgt voor een beetje marktverstoring. Groene auto’s iets goedkoper is prima. Milieonvriendelijke auto’s iets duurder is ook prima. Maar we leven in een tijd dat een Kia Picanto met automaat met 5.500 euro wordt belast en een Ford Mustang met 63 mille.

Dat is jammer, want zo missen we het punt van de huidige Amerikaanse auto’s. Die zijn namelijk veel beter dan 20 jaar geleden. Echter, de prijsstelling is nog steeds behoorlijk scherp. Dus voor de prijs van een X5 met zescilinder en een een paar opties rijdt je ook een grotere Escalade met een briljante V8 en completere uitrusting. In Nederland kost een Escalade 173 mille, terwijl de netto prijs 84 mille is. Hier gaat iets mis.

De kans dat de Escalade die je kunt zien op deze foto’s tegenkomt, is waarschijnlijk erg klein. Het is namelijk een project van Lexani. Vorige week waren ze nog in de weer met een gigantische vrachtwagen die ze op een of andere reden een camper noemden. Het project van vandaag is een verlengde Escalade.

Overigens is deze Escalade niet alleen verlengd, de auto is namelijk ook een stukje hoger. De ‘dakrails’ maskeren dit een beetje, maar het scheelt wel degelijk een centimeter of tien. Dat was het ook wel qua uiterlijkheden, de meeste aanpassingen werden verricht aan het interieur. De auto heeft eigenlijk twee interieurs.

Aan de voorkant is er de werkplek van de chauffeur. Stemmig zwart, standaard Cadillac. Het is achter het scheidingsraam (dat elektrisch bediend kan worden), waar je je in een ware oase van luxe waant. Er is plaats voor vier personen die allemaal in hoog comfort vervoerd kunnen worden. Elke passagier heeft zijn eigen fauteuil. De auto is verder voorzien van 4K-televisie en een koelkast. Uiteraard. Wil je een verlengde Escalade met geheel zwart interieur? Dat kan ook, check dit exemplaar.