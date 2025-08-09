De nieuwe Jaguar CEO pakt Donald Trump keihard aan.

Onlangs werd bekend dat Jaguar Land Rover CEO Adrian Mardell het veld moet ruimen bij het Indiaas-Britse conglomeraat. Best wel bijzonder, na de geniale marketingcampagne die het merk ontzettend veel grotendeels gratis publiciteit opleverde. Iedereen viel stijl achterover van verbazing toen Jaguar de meest generieke woke spot ooit losliet op het publiek. En vervolgens buitelde iedereen over elkaar heen om de dood van Jaguar te becommentariëren, dan wel Jaguar te prijzen voor haar loud and proud dapperheid.

Ondertussen was de keiharde realiteit echter wel dat Jaguar een praktisch dood merk is. NIet alleen door de reclame, maar ook al voor de reclame. Men had wat dat betreft weinig te verliezen. Grotendeels onterecht vonden Jaguars maar mondjesmaat klanten. Het is nou eenmaal heel erg moeilijk om het dezer dagen op te nemen tegen Duits premium. Zelfs Duits premium zelf heeft het niet altijd makkelijk. Ook Lexus bestaat alleen omdat Toyota de rekeningen betaalt en Maserati gaat binnen nu en binnenkort vermoedelijk ook de bietenbrug op. Het is geen schande wat dat betreft dat Jaaaag het moeilijk had/heeft, maar vooral heel jammer voor de autofanaat.

Nu kon de schoorsteen in Engeland/India nog een beetje roken door Tata Steel Land Rover. Maar ook daar voelt men inmiddels de pijn van importheffingen en andere ongein. De winst daalde in het laatste kwartaal maar liefst met vijftig procent. Oef. Of de CEO daar nu echt wat aan kon doen of niet is altijd de vraag. Maar heel gek dat men naar een andere heeft gezocht is het dus ook niet. Zo werkt dat in de zakenwereld; in tegenstelling tot bij de overheid word je afgerekend op resultaat.

Donald Trump greep dit echter aan om zijn eigen agenda te bevorderen. Hij wijtte het vertrek/ontslag van Mardell puur aan de woke campagne. Trump stelde dat het merk sindsdien zich in een staat van choas begeeft. Feitelijk was zijn boodschap: once you go woke, you go broke, doelend op de gedachte dat het grote publiek hier helemaal niet op zit te wachten. Iets wat tenminste anekdotisch gestaafd wordt door flops als de film Snow White en de boycot van Bud Light bier.

Doch de opvolger van Mardell, P.B. Balaji wil hier niets van weten en slaat keihard terug. De voormalig CFO van het merk die in november formeel het roer over neemt van Mardell, wuift de kritiek van Trump weg. Hij stelt dat de dalende verkoopcijfers van ‘JLR’ in lijn zijn met de cijfers van concurrenten en slechts de resultante zijn van globale marktomstandigheden.

Ondanks onze bedenkingen bij de nieuwe koers van Jaguar, denken wij dat Balaji…gelijk heeft. Je verwacht het niet! Behalve in enkele niche markten verkoopt Jaguar namelijk überhaupt niets meer. En dat deed het dus voorheen ook eigenlijk al niet. Of de globale klandizie Land Rover werkelijk in verband brengt met Jaguar, wagen we te betwijfelen.

Heel eerlijk: uw trouwe en immer open minded verslaggever is na al dit opgeklopt drama stiekem best benieuwd naar waar Jaguar echt mee op de proppen gaat komen. En of dat de vernieuwing gaat zijn die men belooft. Ik vrees natuurlijk ook het ergste, maar in een zee van eenheidsworst op de markt, is alles wat iets anders belooft welkom. Van de nieuwste Chinese inwisselbare EV CUV word je immers sowieso niet bronstig. Zien we daarna wel weer of het iets is om enthousiast van te worden of om af te fakkelen indien nodig. Waarvan akte.